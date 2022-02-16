தமிழகத்தில் 75 லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்புக்காக காத்திருப்பு
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஜனவரி மாதம் 31ஆம் தேதி நிலவரப்படி, பத்தாம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு, கல்லூரிப் படிப்புகளை முடித்துவிட்டு தங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை எதிர்பார்த்து வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களில் 75 லட்சத்திற்கும் மேலானோர் வேலை வாய்ப்பிற்காகப் பதிவு செய்து காத்திருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
யானை தந்தத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பொருட்கள் பறிமுதல்
காரைக்குடி: காரைக்குடியில் உள்ள பழங்கால கலைப்பொருள் விற்பனையகங்களில் அனுமதியின்றி வைத்திருந்த யானை தந்தத்தால் ஆன கலைப்பொருட்கள், மான் கொம்புகள் ஆகியவற்றை வனத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
அங்கிருந்த 20க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் நடந்த சோதனையில், ஏழு கடைகளில் இருந்து யானைத் தந்தத்தால் ஆன எழுத்தாணி, தாயக் கட்டை, குங்குமச் சிமிழ், சட்டைப் பொத்தான்கள் உள்ளிட்ட கலைப் பொருட்கள், மான் கொம்புகள், ஆயுதங்கள், புலிப் பற்கள், சிலைகள் என பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தாய்க்கு கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்த மகள்
செங்கல்பட்டு: தன் தாயின் நினைவாக ஒரு பெண் கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்து தினமும் வழிபாடுகளும் செய்து வருகிறார்.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், நந்திவரம் பகுதியில் வசிப்பவர் லட்சுமி, 62. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் சுருக்கெழுத்தாளராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர். இவர், தன் தாய் கன்னியம்மாளுக்கு ரூ.20 லட்சம் செலவில் கோவில் கட்டி, அவரது சிலையை நிறுவி, தினமும் வழிபட்டு வருகிறார்.
இதுகுறித்து லட்சுமி கூறுகையில், "என் தந்தை ஆறுமுகம் என் தாயிடம் சண்டை பிடித்து, எங்களைத் தனியாக விட்டுச்சென்றார். ஒரே மகளான என்னை பல வீடுகளில் பாத்திரம் துலக்கி, என் தாய் என்னைப் படிக்க வைத்தார்.
"தாயைப் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக, நான் திருமணமே செய்து கொள்ளவில்லை. தாய் மறைந்ததால் அவரது நினைவாக கும்பாபிஷேகம் நடத்தி, வழிபாடு செய்துவருகிறேன்," என்றார். படம்: தமிழக ஊடகம்