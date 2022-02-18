'அடுத்த நாணயக் கொள்கை
ஏப்ரலில் வெளியிடப்படும்'
சிங்கப்பூரின் மத்திய வங்கியான சிங்கப்பூர் நாணய ஆணையம், அடுத்த நாணயக் கொள்கை ஏப்ரலில் ெவளியிடப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளது. அப்போது 2022ஆம் ஆண்டின் பணவீக்கம் மதிப்பீடு செய்யப்படும் என்று ஆணையத்தின் பொருளியல் கொள்கை பிரிவின் துணை நிர்வாக இயக்குநரான எட்வர்ட் ராபின்சன் தெரிவித்தார்.
அதிக விமானச் சேவைகள்
சிங்கப்பூரின் எல்லை திறக்கப்படுவதால் தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டோருக்கான 'விடிஎல்' பயணப் பாதையில் அதிக விமானச் சேவைகளை பயணிகள் எதிர்பார்க்கலாம்.
வரும் வாரங்களில் 25 நாடுகளில் உள்ள 47 நகரங்களுக்கு விடிஎல் விமானச் சேவைகள் விரிவுபடுத்தப்படும் என்று சிங்கப்பூர் ஏர்லைன்ஸ் குழுமம் புதன் அன்று தெரிவித்தது.
சிங்கப்பூருக்கும் மற்ற இடங்களுக்கும் விமானச் சேவைகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கப் போதாகவும் அது சொன்னது. பண்டார் ஸ்ரீ பெகாவான், இலங்கை, நோம்பென் ஆகிய இடங்கள் அவற்றில் அடங்கும்.
சிங்கப்பூரின் 'விடிஎல்' சிறப்பு ஏற்பாட்டால் சாங்கி விமான நிலையத்திலிருந்து அனைத்துலக விமானச் சேவைகளைத் தொடங்க வழி ஏற்பட்டுள்ளது என்று எஸ்ஐஏ பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்தார். பயணிகளுக்கு அதிக, நீக்குப்போக்கான பயண வாய்ப்புகளையும் அது ஏற்படுத்தித் தந்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.
ஏற்றுமதி எதிர்பார்ப்பு
ஓமிக்ரான் பரவல் காரணமாக உலகளாவிய
வர்த்தகம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கடந்த ஆண்டு சிங்கப்பூரின் ஏற்றுமதி முன்னுரைப்பையும் மிஞ்சி செயல்பட்டது. இருந்தாலும் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான வர்த்தகக் கணிப்பை சிங்கப்பூர் மாற்றவில்லை.
இவ்வாண்டு ஒட்டுமொத்த வர்த்தகம், எண்ணெய் சாரா உள்நாட்டு ஏற்றுமதி பூஜ்யம் முதல் இரண்டு விழுக்காடு வரை வளர்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம் என்று எண்டர்பிரைஸ் சிங்கப்பூர் நேற்று தெரிவித்தது.