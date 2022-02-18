'பணவீக்கமும் வட்டி உயர்வும் பாதக அம்சமாக இருக்கும்'
அதிகரிக்கும் பணவீக்கமும் வட்டி விகிதமும் சிங்கப்பூரில் நிலச்சொத்துச் சந்தையில் அடுத்த ஆறு மாத காலத்தில் பாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அம்சங்களில் முதல் இடத்தில் இருப்பதாக நிலச்சொத்துச் சந்தை நிறுவனங்களைச் சேர்ந்த 10 மூத்த நிர்வாகிகளில் ஒன்பது பேர் கருதுகிறார்கள்.
சிங்கப்பூர் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தின் நிலச்சொத்துப் பிரிவு (NUS+RE) நடத்திய காலாண்டு ஆய்வு மூலம் இது தெரியவருகிறது.
நிலச்சொத்துச் சந்தையில் பாதக விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய அம்சங்களில் கட்டுமானச் செலவு அதிகரிப்பதே முதல் காரணம் என்று 2021 முதல் மூன்று காலாண்டு ஆய்வுகளில் தெரியவந்தது.
ஆனால், இப்போது பணவீக்கமும் வட்டி உயர்வும் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றன. அடுத்த ஆறு மாத காலத்தில் விற்பனைக்குக் கொடுக்கப்படும் புதிய வீடுகளின் விலை மிதமான அளவுக்கு அல்லது கணிசமான அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும் என்று நிலச்சொத்து நிர்வாகிகளில் 10 பேரில் ஆறு பேர் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
மரண தண்டனை: கடைசி நேர முயற்சிகளும் நிராகரிப்பு
போதைப்பொருள் கடத்திகள் இரண்டு பேரை புதன்கிழமை தூக்கிலிட நேரம் குறிக்கப்பட்டு இருந்தது. அவர்கள் இருவரும் அந்தத் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க கடைசி நேரத்தில் செய்த மனுவை மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் நிராகரித்துவிட்டது.
ரோஸ்லின் பாஸ்கர், 51, என்ற சிங்கப்பூரர், மலேசியாவைச் சேர்ந்த பாவ்சி ஜாஃரிடின், 37, என்ற அந்த இரண்டு பேர் மீதும், 96.07 கிலோ ஹெராயின் போதைப்பொருளைக் கடத்தியதாக 2008 ஜூன் 14ஆம் தேதி குற்றம் சுமத்தப்பட்டது.
இதைத் தொடர்ந்து இருவருக்கும் 2010ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. அந்தத் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்க பல ஆண்டு களாக அவர்கள் எடுத்து வந்த முயற்சிகள் எடுபடவில்லை.
தூக்கிலிடப்படுவதற்கு இரண்டு நாள்கள் முன்னதாக அவர்களின் வழக்கறிஞர் மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தார். மரண தண்டனை பற்றிய தனது 2018ஆம் ஆண்டின் முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யும்படி அவர் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தைக் கேட்டுக்கொண்டார்.
அந்த மனுவை விசாரித்த மூன்று நீதிபதிகளைக் கொண்ட குழு அதை நிராகரித்துவிட்டது.
மேலும் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்கும் சிங்கப்பூரர்
டைடஸ் லோ கைய்டி என்பவரின் ஆபாசப் படங்கள் சந்தை அடிப்படையிலான 'ஒன்லிஃபேன்ஸ்' என்ற இணையத் தளத்தில் காணப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர் மீது நேற்று புதிதாக இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன.
ஆபாசப் படங்களை இணையத்தில் அனுப்பியது, அவருடைய ஒன்லிஃபேன்ஸ் பக்கத்திற்குச் செல்லக்கூடாது என்று விதிக்கப்பட்டு இருந்த உத்தரவுக்குக் கீழ்ப்படிய தவறியது ஆகிய இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் அவர்மீது சுமத்தப்பட்டன.
சிங்கப்பூரரான அந்த 22 வயது ஆடவர் மீது சென்ற ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டன. அவர் மொத்தம் ஐந்து குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்நோக்குகிறார். டைடஸ் லோ நேற்று நீதிமன்றத்தில் முன்னிலையானார். லோவுக்கு $5,000 பிணை அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளது. அவர் மார்ச் 14ஆம் தேதி நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் முன்னிலையாவார்.