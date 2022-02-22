வரி செலுத்தப்படாத சிகரெட்டுகளை வைத்திருத்த கப்பல் இடைமறிப்பு
குடிநுழைவு சோதனைச் சாவடி ஆணையம் (ஐசிஏ), காவல்துறை யின் கடலோர காவற்படை, சிங்கப்பூர் கடல்துறை, துறைமுக ஆணையம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பல அமைப்பு நடவடிக்கையில் சிங்கப்பூரின் பெஞ்சுரு முனையத்திற்கு அப்பால் கடற்பகுதியில் செலுத்தப் படாத சிகரெட்டுகளை ஏற்றிச் சென்ற கப்பல் (படம்) தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது.
கடந்த புதன்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த அதிரடி நடவடிக்கையில், 'சீ டிரேகன் 2' எனும் அந்த பொருள் விநியோகக் கப்பலில், வரி செலுத்தப்படாத 600 பெட்டி, 30 பாக்கெட் சிகரெட்டுகள் கப்பலின் சேமிப்புப் பகுதியில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று ஐசிஏ நேற்று தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் தெரிவித்து இருந்தது. இந்தோனீசியர்களான கப்பலின் மாலுமியும் இரண்டு சிப்பந்திகளும் சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறையினரால் விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
சட்டவிரோதமான பொருள்கள் குப்பை போடும் கறுப்பு, வெள்ளை நிறப் பைகளில் வைக்கப்பட்டிருந்தன என்பதை ஐசிஏயின் புகைப்படங்கள் காட்டுகின்றன.
சிங்கப்பூர்-பிரான்ஸ் கடலடிக் கம்பிவடத் திட்டக் குழுமத்தில் சிங்டெல்
சிங்கப்பூர், பிரான்ஸ் இடையே பல நாடுகளை இணைக்கும் கடலடிக் கம்பிவடத் திட்டக் குழுமத்தில் சிங்டெல் நிறுவன மும் அங்கம் வகிக்கிறது என்றும் அதன் தொடர்பான கட்டு மானப் பணிகள் தொடங்கிவிட்டன என்றும் நேற்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
19,200 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட அந்தக் கடலடிக் கம்பிவடத் திட்டம் மலேசியா, பங்ளாதேஷ், இலங்கை, மாலத் தீவுகள், இந்தியா, பாகிஸ்தான், ஜுபுட்டி, சவூதி அரேபியா, எகிப்து ஆகிய நாடுகளைக் கடந்து சிங்கப்பூரையும் பிரான்சையும் இணைக்கும் என்று குழுமத்தின் அறிக்கை கூறியது.
தென்கிழக்காசியா, மத்திய கிழக்கு, மேற்கு ஐரோப்பா 6 என்று அழைக்கப்படும் அந்தக் குழுமம், அந்த அனைத் துலக வட்டாரங்களுக்கு இடையே ஒரு வினாடிக்கு 100 டெராபைட்டுகளுக்கு மேற்பட்ட தரவை பரிமாற்றி விடுவதல் மூலம் மிகக் குறைந்த தொடர்புத் தாமதத்தை ஏற்படுத்தும். அது ஒரு வினாடிக்கு 40,000 உயர்-வரையறை காணொளி களைப் பரிமாற்றி விடுவதற்குச் சமம்.
உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக மறுநியமனம்
பெற்றார் சூ ஹான் டெக்
உயர் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக மீண்டும் நியமிக்கப்பட்ட திரு சூ ஹான் டெக் (படம்) நேற்று இஸ்தானா மாளிகையில் அதிபர் ஹலிமா யாக்கோப் முன்னிலையில் பதவி உறுதி மொழி எடுத்துக்கொண்டார். 2003ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்தப் பதவியை வகித்து வரும் நீதிபதி சூ, மேலும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அதில் நீடிப்பார் என்று உச்ச நீதிமன்ற அறிக்கை குறிப்பிட்டது.
வருமானச் சட்டம், விபத்தில் காயமடைந்தவரின் இழப் பீட்டுக் கோரிக்கை, வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விவ காரங்கள், குற்றவியல் விவகாரங்கள் போன்றவற்றில் நீதிபதி சூ நிபுணத்துவம் பெற்றவர். மேலும் நீதிபதி சூ, 2004ல் இருந்து மேல்முறையீட்டு ராணுவ நீதிமன்றத்தின் தலைவராகவும் 2006லிருந்து சிங்கப்பூர் சட்டக் கழகத்தின் பதிப்பீட்டுக் குழு உறுப்பினராகவும் இருந்து வருகிறார்.
நாடாளுமன்றக் கூட்டம்
நாடாளுமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டம் இம்மாதம் 28ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை முற்பகல் 11.30 மணிக்கு இடம்பெறும். மார்ச் 1ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 10ஆம் தேதி வரையிலான கூட்டம் பொதுவாக நண்பகல் 12 மணிக்குத் தொடங்கும் என்று நாடாளுமன்ற அலுவலர் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நிதி அமைச்சர் லாரன்ஸ் வோங் வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பிறகு ஓர் அறிக்கையில் தெரிவித்தார். மேல் விவரங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தின் இணையப் பக்கத்தை நாடலாம்.