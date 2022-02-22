Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
881dce85-8da1-4d59-94e6-58995e6f0651
-

குறையும் தொற்று, இறப்பு எண்ணிக்கை

புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்று முன்தினம் புதிதாக மேலும் 16,051 பேருக்கு கிருமி தொற்றியுள்ளது. தொற்று பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வருவதாக சுகாதார அமைச்சு கூறியது. சனிக்கிழமை 325 பேர் தொற்றுக்குப் பலியான நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை இறப்பு எண்ணிக்கை 206ஆகப் பதிவானது.

ஆந்திர அமைச்சர் மாரடைப்பால் மரணம்

அமராவதி: ஆந்திர மாநில தகவல் தொழில்நுட்பம், தொழில்துறை அமைச்சர் கவுதம் ரெட்டி மாரடைப்பால் நேற்று காலமானார். அவருக்கு வயது 50. துபாயில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் பங்கேற்ற பின்னர் நேற்று முன்தினம் நாடு திரும்பி இருந்தார் கவுதம் ரெட்டி. இந்நிலையில் நேற்று காலை அவருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரது குடும்பத்தார் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். எனினும் அதற்கு முன்பாகவே அவர் இறந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர்.

டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் உத்தரப் பிரதேசத்தில் நான்கு நாள் பிரசாரம்

லக்னோ: டெல்லி முதல்வர் கெஜ்ரிவால் உத்தரப் பிரதேசத்தில் நான்கு நாள் பிரசாரம் மேற்கொள்கிறார். இதற்காக அவர் நேற்று காலை லக்னோ வந்தடைந்தார். இதையடுத்து அவரது பிரசாரம் தொடங்கியது. அம்மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் போட்டியிடும் கோரக்பூர் தொகுதியில் அவர் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொள்வார் எனக் கூறப்படுகிறது.

மாறி, மாறி காலில் விழுந்து மரியாதை

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் பிரதமர் மோடி பிரசாரம் மேற் கொண்டபோது, அம்மாநில பாஜக தலைவர்களில் ஒருவரான அவதேஷ் கட்டியார் பிரதமருக்கு ராமர் சிலையைப் பரிசாக வழங்கினார். பின்னர் பிரதமர் மோடியின் கால்களைத் தொட்டு வணங்கினார் அவதேஷ். இதையடுத்து மோடி, தனது கால்களைத் தொட வேண்டாம் என்று சைகை காட்டியதுடன் நிற்காமல், பதிலுக்கு அவதேஷ் கட்டியாரின் கால்களைத் தொட்டு வணங்கினார். இது தொடர்பான காணொளிப் பதிவு இணையத்தில் பரவலாகப் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஆடவர் வயிற்றுக்குள் கண்ணாடி டம்ளர்

பாட்னா: பீகாரைச் சேர்ந்த 55 வயது ஆடவரின் வயிற்றில் இருந்து கண்ணாடி டம்ளர் அகற்றப்பட்டுள்ளது. எனினும் அது எவ்வாறு அவரது வயிற்றுக்குள் சென்றது என்பது தெரிய வில்லை. தேநீர் அருந்தியபோது அதை விழுங்கிவிட்டதாக அந்த ஆடவர் கூறுகிறார். எனினும் மனிதர்களின் உணவுக் குழாய் மிகக் குறுகலானது என்பதால் அது சாத்தியமில்லை என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர். அறுவை சிகிச்சை மூலம் அந்த கண்ணாடி டம்ளர் அகற்றப்பட்டதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். "அது வயிற்றுக்குள் சென்ற விதம் குறித்து உண்மையான தகவல்கள் தெரிவிக்க அந்த ஆடவர் விரும்பவில்லை என்று தோன்றுகிறது. அவர் வாய் திறக்கும் வரை எந்தவித முடிவுக்கும் வர இயலாது," என்று சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் கூறினர்.