'டிரீம் குரூசஸ்' தொடர்பில்
குவியும் அழைப்புகள்
'ஜென்டிங் ஹாங்காங்' நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமான 'டிரீம் குரூசஸ்'ஸின் சொகுசுக் கப்பல் இனி சிங்கப்பூரில் சேவைகளை வழங்காது என்று அண்மையில் அறிவிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து சில பயண நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வரும் ஏராளமான அழைப்புகளை எதிர்நோக்குகின்றன.
இந்த அறிவிப்பால் சிங்கப்பூரில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 'ட்ரீம் குரூசஸ்'ஸின் 'வோர்ல்ட் டிரீம்' சொகுசுக் கப்பல் இனி சிங்கப்பூரில் சேவைகளை வழங்காது என்று நேற்று முன்தினம் அறிவிக்கப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு அந்நிறுவனம் புதிய விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதை நிறுத்தியது.
சில வாடிக்கையாளர்கள் ஏற்கெனவே விண்ணப்பம் செய்திருந்தனர். அவர்கள் செலுத்திய கட்டணங்களைத் திரும்பக் கொடுக்க ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருவதாக சில பயண நிறுவனங்கள் ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸிடம் தெரிவித்தன.
கிளார்க் கீ ஒன்றுகூடல்: மேலும் சிலர் மீது குற்றச்சாட்டுகள்
புத்தாண்டுக்கு முதல் நாள் கிளார்க் கீ பகுதியில் இடம்பெற்ற ஒன்றுகூடலில் கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறியதாகச் சந்தேகிக்கப்படும் மேலும் ஆறு பேர் மீது குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
கிளேக்சி லோவ் சுவான் மிங், கெவன் லோ வெய் காங், டெக்லன் கோ, அத்தீஷ் ஆஷுட்டோஷ் ராவ், ஷே மிக்கா'யில் ஃபரூக், ஷியாமா குமார் ஷரத் ஆகியோர் மீது ஆளுக்கு இரண்டு குற்றச்சாட்டுகள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.
புத்தாண்டுக்கு முதல் நாளன்று கிளார்க் கீயில் திட்டமிடப்படாத கொண்டாட்டம் இடம்பெற்றது. நூற்றுக்கணக்கானோர் பங்கேற்ற அந்தக் கொண்டாட்டங்களின் படங்களும் காணொளிகளும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருந்தன.
மார்ச் முற்பாதியில் தொடர் மழை
சிங்கப்பூரில் இம்மாதம் முற்பாதியில் தொடர்ந்து மழை பொழியும் என்று வானிலை ஆய்வு நிலையம் முன்னுரைத்துள்ளது. வடகிழக்குப் பருவக் காற்று சிங்கப்பூரில் தொடர்ந்து வீசும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் பெரும்பாலான நாள்களில் இடியுடன் கூடிய மழை பொழியலாம்.
பல நாள்களில் சிங்கப்பூரின் வடக்கு அல்லது வடகிழக்குப் பகுதிகளிலிருந்து காற்று வீசும் என்று முன்னுரைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், சில நாள்களில் தென்மேற்கு, மேற்குப் பகுதிகளிலிருந்தும் காற்று வீசலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தீவின் பல்வேறு பகுதிகளில் பிற்பகலில் சிறிது நேரத்திற்கு இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யலாம். சில நாள்களில் மாலை வேளையிலும் மழை தொடர்ந்து பொழியும் என்பது எதிர்பார்ப்பு.
இம்மாதம் முற்பாதியில் பொழியவிருக்கும் மழை நீரின் அளவு சராசரியைக் காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கலாம். இந்தக் காலகட்டத்தில் வெப்பநிலை 24லிருந்து 33 டிகிரி செல்சியஸுக்கு இடைப்பட்டிருக்கும்.
13,544 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள்
சிங்கப்பூரில் நேற்று முன்தினம் புதிதாக 13,544 கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாயின. இந்த எண்ணிக்கை, கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பதிவானதைவிட குறைவு. தொடர்ந்து ஆறாவது நாளாக புதிய கிருமித்தொற்று சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.
மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளானோரின் எண்ணிக்கை 1,553லிருந்து 1,649க்கு அதிகரித்தது. மருத்துவமனைகளின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கையும் 46லிருந்து 49க்குக் கூடியது.
கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளான 12 பேர் நேற்று முன்தினம் மாண்டனர்.
உள்ளூரில் பதிவான கிருமித்தொற்று சம்பவங்களில் 11,543 பேருக்கு 'ஏஆர்டி' பரிசோதனைகளின் மூலம் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டது உறுதியானது. இவர்கள் நோய்க்கான அறிகுறிகள் இல்லாதவர்கள் அல்லது மோசமாக நோய்வாய்ப்படாதவர்கள்.