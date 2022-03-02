பத்து வயதுச் சிறுமியைச் சீரழித்த இளையருக்கு 20 ஆண்டுச் சிறை
திருப்பூர்: பத்து வயதுச் சிறுமியைச் சீரழித்த 28 வயது வட மாநில இளையருக்கு திருப்பூர் மாவட்ட மகளிர் நீதிமன்றம் இருபது ஆண்டுச் சிறைத்தண்டனையும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்துள்ளது. ரபி நிஷிகா என்ற அந்த ஆடவர் ஊத்துக்குளி பகுதியில் வசித்து வந்தார். கடந்த 2020 அக்டோபர் 18ஆம் தேதி, அவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பத்து வயதுச் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உட்படுத்தியதாக சிறுமியின் தாய் புகார் அளித்திருந்தார். அதன் பேரில் ரபி கைதானார்.
சிவகாசி: திமுகவில் இணைந்த ஒன்பது அதிமுக உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகள்
சிவகாசி: நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் சிவகாசி மாநகராட்சிக்குட்பட்ட வார்டுகளில் திமுக, அதிமுக இடையே கடும் போட்டி நிலவியது. மொத்தமுள்ள 48 வார்டுகளில் அதிமுக 11 இடங்களையும் திமுக 24 வார்டுகளையும் கைப்பற்றின. விரைவில் மேயர், துணை மேயர் உள்ளிட்ட பதவி இடங்களுக்கான மறைமுகத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்ற ஒன்பது பேர் திடீரென திமுகவில் இணைந்துள்ளனர். இதனால் மாநகராட்சியில் அதிமுகவின் பலம் இரண்டு உறுப்பினர்களாகக் குறைந்துள்ளது.
காவல்துறையில் பணியாற்றுவதாகக் கூறி ரூ.24 லட்சம் மோசடி செய்தார்
சென்னை: வேலூரைச் சேர்ந்த 32 வயதான ரோகினி, தாம் காவல்துறையில் பணியாற்றுவதாகவும் குற்றச் செயல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட கார், இருசக்கர வாகனங்களைக் குறைந்த விலையில் பெற்றுத்தர முடியும் என்றும் பலரிடம் கூறியுள்ளார். இதை நம்பி சென்னையைச் சேர்ந்த தினேஷ் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் ரூ.24 லட்சத்தை அவரிடம் தந்துள்ளனர். ஆனால் தாம் சொன்னபடி ரோகினி நடந்துகொள்ளவில்லை. மேலும் வாங்கிய பணத்தையும் திருப்பித்தரவில்லை. பின்னர் அவர் காவல்துறையில் பணியாற்றுவதாகக் கூறியது பொய் என்பது தெரியவந்தது.
75 நகரங்களைச் சேர்ந்தோர் பங்கேற்ற போட்டியில் தமிழக அமைச்சர் முதலிடம்
சென்னை: நாட்டின் 75ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தைக் கொண்டாடும் வகையில் நடத்தப்பட்ட பல்வேறு போட்டிகளில், ஓட்டப்பந்தயப் பிரிவில் தமிழக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் 390 கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடி முதலிடம் பிடித்தார். பல்வேறு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் நாடு முழுவதும் உள்ள 75 நகரங்களைச் சேர்ந்த தலைவர்கள், தலைமைச் செயல் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர். இணையம் வழி, மிகுந்த கண்காணிப்புடன் நடத்தப்பட்ட நடைப்பயிற்சி, ஓட்டப்பந்தயம், மிதிவண்டி ஓட்டுதல் போட்டி களில் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
'டயர்' வெடித்து பெண் உயிரிழப்பு
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூரைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளர் களான ரஜினியும் 30 வயதான அவரது மனைவி அமுலுவும் திங்கட்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டி ருந்தனர். அப்போது பின்பக்க 'டயர்' திடீரென வெடித்ததில் இருவரும் தடுமாறி கீழே விழுந்ததில் அமுலுவுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அவர் கணவரின் கண்ணெதிரே மாண்டார். மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றபோது, அமுலு ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.