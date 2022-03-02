மீண்டது டெல்லி; மூண்டது ஆர்வம்
புதுடெல்லி: தலைநகர் டெல்லியில் கொரோனா தொற்றுப் பரவல் அதிகரித்ததால் இரண்டு மாதங்களாக மூடப்பட்டு இருந்த உயிரியல் பூங்கா நேற்று திறக்கப்பட்டது. பொது மக்கள் இதனை எதிர்பார்த்து ஆவலுடன் காத்திருந்ததால் பூங்காவுக்கு செல்வதற்கான நுழைவுச் சீட்டுகள் மின்னல் வேகத்தில் விற்பனை ஆகி வருகின்றன இணையம் மூலம் நுழைவுச்சீட்டுகள் விற்கப்படுவதாகவும் திங்கள்கிழமை இரவு மட்டும் 4,000 நுழைவுச்சீட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்ததாக வும் உயிரியல் பூங்கா அதிகாரி ஒருவர் கூறினார். தொற்றுப் பரவல் குறைந்ததால் டெல்லியில் நேற்று முதல் கட்டுப்பாடு கள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன.
ஒரு விழுக்காட்டுக்கும் கீழ் தொற்று
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் குறைந்து வரும் நிலையில் நேற்றுக் காலை வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 6,915 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப் பட்டுள்ளது. 180 பேர் நோய்த்தொற்றுக்கு பலியாகிவிட்டனர். 16,000க்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர். நாட்டின் தினசரி பாதிப்பு விகிதம் ஒரு விழுக்காட்டுக்கும் கீழ் குறைந் ருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ள மத்திய சுகாதார அமைச்சு, 92,000க்கும் மேற்பட்டோர் தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
முழு அடைப்பு; ரயில்கள் மறியல்
கோல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் நிகழ்ந்த வன்முறையைக் கண்டித்து பாஜகவினர் திங்கள் கிழமை 12 மணி நேர முழு அடைப்புப் போராட்டம் நடத்தி னர். காலை 6 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை மாநிலந் தழுவிய முழு அடைப்புப் போராட்டத்தின்போது பீர்பூம், சிலிக்குரி, ஹூக்ளி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பாஜக வினர் ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் ரயில்கள் செல்வது தாமதமானது. பல இடங்களில் வாகனப் போக்கு வரத்து முடங்கி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.
பொருளியல் வளர்ச்சியில் சுணக்கம்
புதுடெல்லி: 2021 அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான மூன்றாவது காலாண்டில் இந்தியப் பொருளியல் 5.4% வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக தேசிய புள்ளியியல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. 2020 ஆண்டின் இதே காலாண்டில் வெறும் 0.7% வளர்ச்சியே ஏற்பட்டு இருந்தது. நடப்பு நிதி ஆண்டின் வளர்ச்சி 9.2 விழுக்காடாக இருக்கும் என இந்த அலுவலகம், முன்பு கணித்து இருந்தது. ஆயினும் தனது புதிய கணிப்பில் அந்த வளர்ச்சி 8.9% என அது திருத்தி உள்ளது. 2021 ஏப்ரல்-ஜூன் முதலாம் காலாண்டில் 20.3 விழுக்காடும் இரண்டாவது காலாண்டில் 8.5 விழுக்காடும் வளர்ச்சி பதிவானது. மூன்றாம் காலாண்டில் அது இறங்கியுள்ளது.