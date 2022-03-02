ரஷ்யா தடை செய்யப்பட்ட குண்டுகளைப் பயன்படுத்துகிறது
மாஸ்கோ: உக்ரேன் மீதான தாக்குதலின்போது ரஷ்யா
தடை செய்யப்பட்ட குண்டுகளைப் பயன்படுத்துவதாக அமெரிக்காவுக்கான உக்ரேன் தூதர் ஒக்சானா மர்கரோவா தெரிவித்துள்ளார். உக்ரேனில் மனித உரிமைகள் குழு ஒன்றும் இதனையே கூறியுள்ளது. இந்த குண்டுகள் வெடிக்கும் போது வெடிக்கும் இடத்தில் உள்ள பிராணவாயு உறிஞ்சப்படும். அப்போது அங்கு வெற்றிடம் உருவாகும் என்பதால் இதனை ஆங்கிலத்தில் 'வேக்கியூம் பாம்' என்பார்கள். இந்த குண்டு வெடிக்கும் பிராணவாயு உறிஞ்சப்பட்ட இடங்களை நோக்கி தீப் பரவும் எனக் கூறப்படுகிறது. போர்களில் இந்த குண்டுகளைப் பயன்படுத்த ஐநா தடைவிதித்துள்ளது.
வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் சொத்துகளை விற்க ரஷ்யா தடை
மாஸ்கோ: மேற்கத்திய நாடுகள், அமெரிக்காவைத் தொடர்ந்து உலக நாடுகள், ரஷ்யா மீது கொண்டு வந்துள்ள பொருளாதாரத் தடைகளுக்குப் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக, வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் ரஷ்யாவில் உள்ள தங்களது சொத்துகளை விற்க தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரசியல் அழுத்தத்தால் தூண்டப்படாமல், பொருளதார தேவைக்காக சொத்துகளை விற்பதற்கு அவர்கள் முடிவு எடுப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்தத் தடை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாக ரஷ்ய பிரதமர் மிகைல் மிஷுஸ்டின் சொன்னார்.
ரஷ்ய வீரரின் இறுதி நிமிடங்கள்
மாஸ்கோ: ரஷ்ய வீரர் ஒருவர் தனது இறுதி நிமிடங்களின் போது உக்ரேனில் இருந்தபடி தனது பெற்றோருக்கு அனுப்பிய உருக்கமான குறுஞ்செய்திகள் ஐநா பொதுக்கூட்டத்தில் பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்டது.
ஐநாவுக்கான உக்ரேனியத் தூதர் செர்ஜி கிலிட்சியா நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற ஐநா பொதுக் கூட்டத்தில் அந்த குறுஞ்செய்தியை வாசித்தார்.
அதில், தாம் பயிற்சியில் இருப்பதாக எண்ணிக் கொண்டிருந்த தன் தாயிடம் ரஷ்ய ராணுவ வீரர், "அம்மா, நான் உக்ரேனில் இருக்கிறேன். இங்கு கடுமையான போர் நடக்கிறது. எனக்கு அச்சமாக உள்ளது. நாங்கள் குண்டு வீசி நகர்களை தாக்குகிறோம். பொதுமக்கள் குறிவைக்கப்படுகின்றனர். எங்களது கவச வாகனங்களை அவர்கள் வழிமறிக்கின்றனர். எங்களைச் சர்வாதிகாரி என அழைக்கின்றனர். அம்மா, இது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது," என்று கூறியிருந்தார்.
'அமைதியைக் குலைத்துவிட்டது'
லஸ்க்: உக்ரேன்மீது படையெடுத்ததன் மூலம் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின், 'ஐரோப்பாவில் அமைதியை சிதைத்துவிட்டார்' என்று கூறிய நேட்டோ தலைவர் ஜென்ஸ் ஸ்டோல்டன்பெர்க், மேற்கத்திய பாதுகாப்பு கூட்டணி 'நம் பிரதேசத்தின் ஒவ்வொரு அங்குலத்தையும் பாதுகாக்கும்' என்று கூறினார். உக்ரேனின் அண்டைநாடான போலாந்தின் விமானத்தளத்தை பார்வையிட சென்றிருந்த அவர் இவ்வாறு சொன்னார்.