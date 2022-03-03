அரசியலுக்கு வரும் எண்ணம் இல்லை: அஜித் திட்டவட்ட அறிவிப்பு
சென்னை: நடிகர் அஜித்குமாருக்கு அரசியலில் ஈடுபடும் எண்ணம் ஏதும் இல்லை என அவரது மேலாளர் சுரேஷ் சந்திரா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக வெளியாகும் தவறான தகவல்களை ஊக்குவிப்பதை ஊடகங்கள் தவிர்க்குமாறு கேட்டுக் கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளார். அஜித் அரசியலுக்கு வரப்போவதாக காலஞ்சென்ற முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் உதவியாளர் கூறியதாக அண்மையில் ஊடகங்களில் ஒரு தகவல் வெளியானது. இதையடுத்தே அஜித் தரப்பில் இருந்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மானசரோவர், முக்திநாத் யாத்திரைக்கு மானியம்: தமிழக அரசு அறிவிப்பு
சென்னை: மானசரோவர், முக்திநாத் புனித யாத்திரை மேற்கொண்டவர்கள் அரசு மானியம் பெற விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. யாத்திரையை முழுமையாக முடித்துள்ள இந்து மத பக்தர்களுக்கு மானியம் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. ஒவ்வொரு யாத்திரைக்கும் தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகள் 500 பேருக்கு மேல் இருப்பின் பயனாளிகளின் ஆண்டு வருமானத்தின் அடிப்படையில் குறைந்த வருமானம் கொண்டவர்களிடம் இருந்து ஏறுமுகத்தில் தொடங்கி முதல் 500 பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவர் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி: மூன்று நாள்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்பு
சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவும் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக இன்று தொடங்கி மூன்று நாள்களுக்கு தமிழகக் கடலோர மாவட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில் பரவலாகக் கனமழை பெய்யும் என்றும் கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மட்டும் கனமழை பெய்யும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வருமான வரித்துறையினர் போல் நடித்து 225 பவுன் கொள்ளையடித்த கும்பல்
திருவள்ளூர்: வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என்று கூறி ஒப்பந்ததாரர் வீட்டுக்குள் நுழைந்த ஏழு பேர், 225 பவுன் தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றனர். நடிகர் சூர்யா நடித்த 'தானா சேர்ந்த கூட்டம்' திரைப்படத்தில் இதுபோன்ற காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்நிலையில் திருவள்ளூரைச் சேர்ந்த பாலமுருகன் என்ற அதிமுக பிரமுகருடைய வீட்டுக்கு நேற்று முன்தினம் அதிகாலை சுமார் 5.30 மணியளவில் அந்த ஏழு பேர் கொண்ட கும்பல் வந்தது. தங்களை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் என்று அறிமுகம் செய்துகொண்டு, அதற்கான அடையாள அட்டைகளையும் காட்டியுள்ளனர். வீட்டில் இருந்து வெளியே உள்ள யாரையும் தொடர்புகொள்ள முடியாதவாறு கைபேசிகளை பிடுங்கிக் கொண்ட பின்னர், வீட்டில் சோதனை நடத்தி அனைத்து நகைகளையும் திரட்டியுள்ளனர். பின்னர் அங்கிருந்து புறப்படும்போது, ஒரு கைபேசி எண்ணைத் தெரிவித்து, அதில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கூறிவிட்டு, ஏழு பேரும் காரில் ஏறிப் பறந்தனர். அதன் பிறகே தாம் ஏமாற்றப்பட்டது பாலமுருகனுக்குத் தெரியவந்தது.