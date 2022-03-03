Home

செய்திக்கொத்து

3 mins read
-

மோடி: புதிய தக­வல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்­கள் முக்­கி­யம்

புது­டெல்லி: தக­வல் தொடர்­புத் துறை­யில் புதிய தொழில்­நுட்­பங்­க­ளைக் கொண்­டு­வர முயற்­சி செய்ய வேண்­டும் என்று இந்தி­யப் பிர­த­மர் நரேந்­திர மோடி வலி­யு­றுத்­தி­யுள்­ளார்.

'தொழில்­நுட்­பம் சார்ந்த வளர்ச்சி' என்ற தலைப்­பி­லான இணை­ய­வ­ழிக் கருத்­த­ரங்­கில் அவர் உரை­யாற்­றி­னார். விஞ்ஞான­மும் தொழில் நுட்­ப­மும் தனி­மைப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட துறை அல்ல. ஏனென்­றால் இவை டிஜிட்­டல் பொரு­ளா­தா­ரத்­து­டன் நெருக்­க­மாக இணைக்­கப்­பட்­டுள்­ளன என்­றார் அவர்.

தக­வல் தொடர்­புத் துறை­யில் புதிய பாது­காப்பு கோணங்­கள் இணைந்­துள்­ளன என்­ப­தை­யும் திரு மோடி சுட்­டி­னார். தன்­னம்­பிக்கை மிக்க இந்­தி­யாவை உரு­வாக்­கு­வ­தில் தொழில்­நுட்­பம் முக்­கி­யப் பங்கு வகிக்­கும் என்று எடுத்­து­ரைத்த இந்­தி­யப் பிர­த­மர், தக­வல் தொடர்­புத் துறை­யில் புதிய தொழில்­நுட்­பத்தை கொண்டு வரு­வ­தற்­கான முயற்­சி­களை விரை­வு­ப­டுத்த வேண்­டும் என்று குறிப்­பிட்­டார்.

காஷ்­மீ­ரில் இரண்டு ஆண்­டு­க­ளுக்கு பிறகு பள்­ளி­கள் திறப்பு

ஸ்ரீந­கர்: காஷ்­மீ­ரில் கடந்த இரண்டு ஆண்­டு­க­ளாக மூடப்­பட்­டி­ருந்த பள்­ளி­கள் நேற்று மீண்­டும் திறக்­கப்­பட்டு, நேரடி வகுப்­பு­கள் தொடங்­கி­யுள்­ளன.

பள்­ளி­கள் மீண்­டும் திறக்­கப்­பட்­டதை பெற்­றோர்­கள், மாணவர்­கள், ஆசி­ரி­யர்­கள் என முத்­த­ரப்­பி­ன­ரும் மகிழ்ச்­சி­யு­டன் வர­வேற்­ற­னர். மாண­வர்­கள் முதல் சில வாரங்­க­ளுக்­குச் சீருடை அணி­யத் தேவை­யில்லை என்று கல்­வித்­துறை அதி­கா­ரி­கள் தெரி­வித்­துள்­ள­னர்.

இரண்­டா­வது பெண் குழந்­தைக்கு மத்­திய அர­சுச் சலுகை

புது­டெல்லி: இந்­தி­யா­வின் மத்­திய பெண்­கள் மற்­றும் குழந்­தை­கள் நல அமைச்சு, இரண்­டா­வ­தா­கப் பிறக்­கும் பெண் குழந்­தை­க­ளின் அன்­னை­ய­ருக்கு சிறப்­புச் சலு­கையை அறி­வித்­துள்­ளது. வரும் ஏப்­ரல் 1ஆம் தேதி அது நடப்­புக்கு வரும்.

2010-ம் ஆண்­டு­மு­தல் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தப்­படும் மகப்பேறுத் திட்­டத்­தின் மூலம், கர்ப்­பி­ணிப் பெண்­கள் மற்­றும் பாலூட்­டும் அன்­னை­ய­ருக்கு முதல் குழந்­தைக்­கான உத­வித்­தொகை வழங்கப்­ப­டு­கிறது.

19 வயது அல்­லது அதற்கு மேற்­பட்ட பெண்­கள் தங்­கள் முதல் பிர­ச­வத்­துக்கு இத்­திட்­டத்­தின் கீழ் பேறு­கால உத­வி­யாக ரூ.5 ஆயி­ரம் பெற்­றுக்­கொள்­ள­லாம்.

மூன்று தவ­ணை­க­ளாக வழங்­கப்­பட்ட இந்­தத் தொகை, திருத்­தப்­பட்ட சட்­டத்­தின் கீழ், இனி இரண்டு தவ­ணை­களில் வழங்­கப்­படும் என்று தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. மேலும் இரண்­டா­வ­தா­கப் பெண் குழந்தை பெற்­றெ­டுக்­கும் அன்­னை­ய­ருக்­கும் இந்­தத் திட்­டம் பொருந்­தும் என்று அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அன்­றாடத் தொற்று பாதிப்பு உயர்வு

புது­டெல்லி: இந்­தி­யா­வில் கடந்த செவ்­வாய்க்­கி­ழமை புதி­தாக 7,554 பேருக்­குக் கொவிட்-19 பாதிப்பு உறுதி செய்­யப்­பட்­ட­தாக அந்­நாட்டு மத்­திய சுகா­தார அமைச்சு தெரி­வித்­துள்­ளது.

அதற்கு முந்­தைய 24 மணி நேரத்­தில் பாதிப்பு 6,915 ஆகப் பதி­வா­னது. மருத்­து­வ­ம­னை­களில் சிகிச்சை பெற்று வந்­த­வர்­களில் 14,123 பேர் குண­மாகி வீடு திரும்பி உள்­ள­னர்.

இவ்­வே­ளை­யில், இந்­தியா முழு­வ­தும் உள்ள தடுப்­பூசி நிலை­யங்­களில் இது­வரை மொத்­தம் 177.79 கோடி தடுப்­பூ­சி­கள் செலுத்­தப்­பட்­டி­ருப்­ப­தாக அமைச்சு தெரி­வித்­தது.

நாடு முழு­வ­தும் கொவிட்-19க்கான பரி­சோ­த­னைத் திறன் மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்ள நிலை­யில் அன்­றா­டத் தொற்று பாதிப்பு ஒரு விழுக்­காட்­டுக்­கும் கீழ் குறைந்­த­தா­கத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது.

நச்சுவாயு தாக்கி நால்வர் பலி

புனே: மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் புனே நகருக்கு அருகே கழிவுநீர்த் தொட்டியை சுத்தம் செய்ய முயன்றபோது நச்சுவாயு தாக்கியதில் நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனியார் குடியிருப்பின் கழிவுநீர்த் தொட்டியை அந்த நான்கு தொழிலாளர்களும் சுத்தம் செய்ய முயன்றதாகவும், அப்போது அதில் இருந்த நச்சுவாயு தாக்கியதில் நான்கு பேரும் பலியானதாகவும் கூறப்பட்டது.