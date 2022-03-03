மோடி: புதிய தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பங்கள் முக்கியம்
புதுடெல்லி: தகவல் தொடர்புத் துறையில் புதிய தொழில்நுட்பங்களைக் கொண்டுவர முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
'தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வளர்ச்சி' என்ற தலைப்பிலான இணையவழிக் கருத்தரங்கில் அவர் உரையாற்றினார். விஞ்ஞானமும் தொழில் நுட்பமும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட துறை அல்ல. ஏனென்றால் இவை டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்துடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்றார் அவர்.
தகவல் தொடர்புத் துறையில் புதிய பாதுகாப்பு கோணங்கள் இணைந்துள்ளன என்பதையும் திரு மோடி சுட்டினார். தன்னம்பிக்கை மிக்க இந்தியாவை உருவாக்குவதில் தொழில்நுட்பம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்று எடுத்துரைத்த இந்தியப் பிரதமர், தகவல் தொடர்புத் துறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார்.
காஷ்மீரில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பள்ளிகள் திறப்பு
ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக மூடப்பட்டிருந்த பள்ளிகள் நேற்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டு, நேரடி வகுப்புகள் தொடங்கியுள்ளன.
பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதை பெற்றோர்கள், மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் என முத்தரப்பினரும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர். மாணவர்கள் முதல் சில வாரங்களுக்குச் சீருடை அணியத் தேவையில்லை என்று கல்வித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இரண்டாவது பெண் குழந்தைக்கு மத்திய அரசுச் சலுகை
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் மத்திய பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல அமைச்சு, இரண்டாவதாகப் பிறக்கும் பெண் குழந்தைகளின் அன்னையருக்கு சிறப்புச் சலுகையை அறிவித்துள்ளது. வரும் ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி அது நடப்புக்கு வரும்.
2010-ம் ஆண்டுமுதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் மகப்பேறுத் திட்டத்தின் மூலம், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் அன்னையருக்கு முதல் குழந்தைக்கான உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
19 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் தங்கள் முதல் பிரசவத்துக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் பேறுகால உதவியாக ரூ.5 ஆயிரம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
மூன்று தவணைகளாக வழங்கப்பட்ட இந்தத் தொகை, திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின் கீழ், இனி இரண்டு தவணைகளில் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இரண்டாவதாகப் பெண் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் அன்னையருக்கும் இந்தத் திட்டம் பொருந்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அன்றாடத் தொற்று பாதிப்பு உயர்வு
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை புதிதாக 7,554 பேருக்குக் கொவிட்-19 பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதாக அந்நாட்டு மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
அதற்கு முந்தைய 24 மணி நேரத்தில் பாதிப்பு 6,915 ஆகப் பதிவானது. மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர்களில் 14,123 பேர் குணமாகி வீடு திரும்பி உள்ளனர்.
இவ்வேளையில், இந்தியா முழுவதும் உள்ள தடுப்பூசி நிலையங்களில் இதுவரை மொத்தம் 177.79 கோடி தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சு தெரிவித்தது.
நாடு முழுவதும் கொவிட்-19க்கான பரிசோதனைத் திறன் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் அன்றாடத் தொற்று பாதிப்பு ஒரு விழுக்காட்டுக்கும் கீழ் குறைந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நச்சுவாயு தாக்கி நால்வர் பலி
புனே: மகாராஷ்டிர மாநிலத்தின் புனே நகருக்கு அருகே கழிவுநீர்த் தொட்டியை சுத்தம் செய்ய முயன்றபோது நச்சுவாயு தாக்கியதில் நான்கு பேர் உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தனியார் குடியிருப்பின் கழிவுநீர்த் தொட்டியை அந்த நான்கு தொழிலாளர்களும் சுத்தம் செய்ய முயன்றதாகவும், அப்போது அதில் இருந்த நச்சுவாயு தாக்கியதில் நான்கு பேரும் பலியானதாகவும் கூறப்பட்டது.