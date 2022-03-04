மாணவர்களுக்கான கவிதை,
கவிதை மொழிபெயர்ப்புப் போட்டிகள்
தமிழ்மொழி விழா 2022ஐ முன்னிட்டு மாணவர்களுக்குக் கவிதைப் பயிலரங்கு மற்றும் கவிதை எழுதும் போட்டியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது கவிமாலை. இவ்வாண்டு, மாணவர்களுக்கான மொழிபெயர்ப்புப் பயிலரங்கு மற்றும் பிறமொழிக் கவிதைகளைத் தமிழில் மொழிபெயர்ப்பு செய்யும் போட்டியும் நடைபெறவுள்ளன. கவிதைப் பயிலரங்கை கவிஞர் க.மோகனரங்கனும் மொழிபெயர்ப்புப் பயிலரங்கை மஹேஷ்குமாரும் வழிநடத்துவர்.
கவிதைப் போட்டி, மொழிபெயர்ப்பு என இரண்டு அங்கங்களிலும் மாணவர்கள் கலந்துகொள்ளலாம். முதல் பிரிவில் கவிதை எழுதுவது பற்றிக் கற்றுத்தரப்படும். பயிலரங்கின் இறுதியில் கொடுக்கப்படும் தலைப்பில் போட்டிக்கான கவிதையை எழுதவேண்டும். இரண்டாவது பிரிவில் மொழிபெயர்ப்புப் பற்றிய நுட்பங்கள் கற்றுத்தரப்படும். இறுதியில் கொடுக்கப்படும் பிறமொழிக் கவிதைகளிலிருந்து ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுத்துத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கவேண்டும்.
முதல் சுற்றில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாவது சுற்று கவிதை எழுதும் போட்டி நடைபெறும். பயிலரங்கு நாளை காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 12.30 வரை Zoom ID 238 635 9660 வழி நடைபெறும். சிங்கப்பூரில் உள்ள உயர்நிலைப் பள்ளி, தொடக்கக்கல்லூரி மாணவர்கள் கலந்துகொள்ளலாம்.
https://tinyurl.com/42636n5f எனும் இணைப்பிற்குச் சென்று பதிவு செய்யவேண்டும். தொடர்புக்கு 92260035 அல்லது 82887374 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம். kavimaalaisingapore@gmail.com என்ற இணைய முகவரிக்கு மின்னஞ்சலும் அனுப்பலாம்.
கடுமையாக்கப்பட்ட சட்டத்தின்கீழ் முதல் குற்றவாளி
தனது மோட்டார் சைக்கிளில் சட்டப்படி அனுமதி வழங்கப்படாத 'எக்சாஸ்ட் பைப்' எனும் புகையை வெளியேற்றும் குழாயைப் பொருத்திய ஆடவருக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய குற்றங்களுக்கான சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின்கீழ் தண்டிக்கப்பட்டுள்ள முதல் நபர் 31 வயது முகம்மது அரிஃப் அஃபாண்டி. சாலைப் போக்குவரத்துச் சட்டத்தின்கீழ் ஒரு முறைக்கு மேல் இத்தவற்றைப் புரிந்த அரிஃபிற்கு 1,200 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
சென்ற ஆண்டு ஜூலை மாதம் கடுமையாக்கப்பட்ட சாலைப் போக்குவரத்துச் சட்டம் நடப்பிற்கு வந்தது.
சூதாட்ட இணையத்தளங்கள் மூலம்
97 மில்லியன் வெள்ளி பறிப்பு
இரண்டு சூதாட்ட இணையத்தளங்களைக் கொண்டு பணம் பறித்த குழுவின் தலைவருக்கு ஒன்பது ஆண்டுகள், எட்டு மாதங்கள், இரண்டு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூரில் இயங்கிய திட்டமிட்டு குற்றங்களைப் புரியும் கும்பலின் மூன்று தலைவர்களில் ஒருவரான 57 வயது சீட் சியோ பூனுக்கு 620,000 வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. இந்தத் தொகையைச் செலுத்தமுடியாவிட்டால் அவர் கூடுதலாக 310 நாள்கள் சிறையில் இருக்கவேண்டியிருக்கும்.
அவரது சகோதரர்களான 66 வயது சீட் சியாவ் ஹுவாட், 74 வயது சீட் சியென் தியேன் ஆகியோரும் கும்பலின் தலைவர்கள். அவர்கள் மீதுள்ள வழக்குகள் இன்னும் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு வரவில்லை.
கூடுதலாக 2,000 பேரை வேலைக்கு எடுக்கவுள்ள 'டைசன்'
மின்சாரப் பொருள் உற்பத்தி நிறுவனமான 'டைசன்', உலகளவில் கூடுதலாக 2,000 பொறியாளர்களையும் மின்னிலிக்க வல்லுநர்களையும் வேலைக்கு எடுக்கவுள்ளது. அதி நவீன பொருள்களைத் தயாரிக்க 'டைசன்' இந்நடவடிக்கையை எடுக்கிறது.
செயற்கை நுண்ணறிவு, 'அக்குய்டிக்ஸ் இஞ்சினியரிங்' எனும் ஒலிப் பொறியியல் உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்நிறுவனம் கூடுதலானோரை வேலைக்கு எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு இணங்க தொழில்நுட்பம், ஆய்வுக் கூடங்கள் உள்ளிட்டவற்றில் இவ்வாண்டு 600 மில்லியன் பவுண்ட் தொகையைச் செலவழிக்கப்போவதாக 'டைசன்' வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
கிருமித்தொற்று விகிதம் குறைந்தது
சிங்கப்பூரின் வாராந்திர கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று விகிதம் நேற்று முன்தின நிலவரப்படி 0.98க்குக் குறைந்துள்ளதென சுகாதார அமைச்சு தினமும் வெளியிடும் தகவல்கள் தெரிவித்தன.
19,159 புதிய கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் பதிவாயின. மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 1,726லிருந்து 1,708க்குக் குறைந்தது.
தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் அனுமதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 53லிருந்து 51க்கு விழுந்தது.
215 பேருக்கு செயற்கை சுவாச உதவி தேவைப்பட்டது. கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளான 10 பேர் மாண்டனர்.
16,374 பேருக்கு 'ஏஆர்டி' பரிசோதனையின் மூலம் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டது உறுதிசெய்யப்பட்டது.