பொய்த் தகவல் பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை: டிஜிபி எச்சரிக்கை
சென்னை: சமூக வலைத்தளங்களில் சிலர் பரப்பும் பொய்யான தகவல்களை உண்மை என நம்புவதால் பலருக்கு பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன என்று தமிழக காவல்துறைத் தலைவர் சைலேந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார். இவ்வாறு தவறான தகவல்களைப் பரப்புவோரை காவல்துறையினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் என்றும் இணையம் மூலம் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். "அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி சிலர் பொய்யான தகவல்களைப் பரப்பி பலரிடம் பணத்தை வாங்கிக் கொண்டு ஏமாற்றுகின்றனர். உண்மையை உணராத மக்கள் இதில் பாதிக்கப்படுகின்றனர்," என்றார் சைலேந்திரபாபு.
ஜெயக்குமாருக்கு நிபந்தனை பிணை
திருச்சி: திமுக உறுப்பினரைத் தாக்கிய வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாருக்கு நிபந்தனை பிணை வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அவர் திருச்சியில் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்றும் இரு வாரங்களுக்கு அங்குள்ள காவல் நிலையத்தில் நேரில் முன்னிலையாகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்றும் நீதிமன்ற உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜெயக்குமார் மீது அடுத்தடுத்து மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை சோதனை
சென்னை: பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர், விநியோகிப்பாளர், குவாரி அதிபர் ஆகியோருக்குச் சொந்தமான வீடுகள், அலுவல கங்களில் வருமானவரித் துறையினர் நேற்று முன்தினம் அதிரடிச் சோதனை மேற்கொண்டனர். சென்னை புரசைவாக்கம் பகுதியில் வசிக்கிறார் திரைப்பட விநியோகிப்பாளர் சுரேஷ் லால்வாணி. நேற்று முன்தினம் இவரது வீட்டில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இதேபோல் 'கோ', 'விண்ணைத் தாண்டி வருவாயா' உள்ளிட்ட படங்களைத் தயாரித்துள்ள திரைப்படத் தயாரிப்பாளரும் கல்குவாரி அதிபருமான எல்ரெட் குமாரின் சென்னை வீடுகள் உட்பட 25க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது. இவர் வரி ஏய்ப்பு புகாரை எதிர்கொண்டுள்ளார்.
நீதிமன்றம்: மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு அரசுப் பணியில் இடஒதுக்கீடு
சென்னை: அரசுப் பணி நியமனங்களில் மூன்றாம் பாலினத்தவருக்கு தனியாக, குறிப்பிட்ட விழுக்காடு அளவில் இடஒதுக்கீடு வழங்க தமிழக அரசுக்கு எந்தத் தடையும் இல்லை என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்களுக்கு சலுகைகளும் வழங்கலாம் என்று உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தலைக்கவசத்துடன் பதவியேற்பு
நெல்லை: திசையன்விளை பேரூராட்சி உறுப்பினர்கள் நேற்று முன்தினம் தலைக்கவசம் அணிந்தபடி பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர். இவர்கள் அனைவரும் அதிமுக, பாஜகவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர். மற்ற கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் பதவி ஏற்கவில்லை. பதவி ஏற்றுக்கொண்டால் மண்டையை உடைத்துவிடுவோம் என்று தங்களுக்கு மிரட்டல் வந்ததாகவும் அதன் காரணமாகவே தலைக்கவசம் அணிந்ததாகவும் அந்த கவுன்சிலர்கள் தெரிவித்தனர்.
மீண்டும் தொடங்குகிறது ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை
சென்னை: காலஞ்சென்ற முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை நடத்தி வரும் ஆறுமுகசாமி ஆணை யம், தனது அடுத்தகட்ட விசாரணையை வரும் 7ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. முதலில் அப்போலோ மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த பத்து மருத்துவர்களுக்கு அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணையை டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவர்களும் காணொளி வழி கண்காணிப்பர்.