புதுடெல்லி: தீபாவளியன்று மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்குகளை வாங்குவதால் மட்டுமே உள்ளூர் மக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதாக ஆகாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்குப் பிந்தைய, இணையத்தளத்தில் 'மேக் இன் இந்தியா ஃபார் தி வேர்ல்ட்' என்ற தலைப்பிலான மாநாட்டில் பிரதமர் பங்கேற்றார். அப்போது, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் உலகளாவிய தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். ஆய்வு அடிப்படை யிலான எதிர்கால அணுகுமுறை தேவை என்றும் அதற்கு நாம் பெரிய அளவில் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
கொரோனா குறைந்தது
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு புதனன்று 6,500ஆக குறைந்துள்ளது. நேற்று காலை எட்டு மணி வரையிலான கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 6,561 பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக இந்திய சுகாதாரத் துறை தெரிவித்தது. அதிகபட்சமாக கேரளாவில் 2,373 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். வாராந்திர பாதிப்பு விகிதம் 0.99ஆக பதிவாகியுள்ளது. கொரோனா பாதிப்பால் மேலும் 142 பேர் இறந்துள்ளனர்.
80% இடங்களில் வெற்றி
பெறுவோம்: ஆதித்யநாத்
லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் 6வது கட்டமாக நடைபெறும் 57 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று நடைபெற்றது. கோரக்பூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் வாக்களித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆதித்யநாத், பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாஜக சாதனை படைக்கும் என்று தெரிவித்தார். "மாநிலத்தில் 80%க்கும் அதிகமான இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடிப்போம்," என்றும் அவர் கூறினார். உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்து வருகிறது.
உக்ரேனுக்கு இரண்டு டன் மருந்து; இந்தியா அனுப்பியது
புதுடெல்லி: மனிதாபிமான உதவி அளிக்குமாறு உக்ரேன் அரசு கேட்டுக்கொண்டதால் இந்தியா முதல் கட்டமாக உதவிப் பொருட்களை செவ்வாய்க்கிழமை அனுப்பி வைத்தது. இரண்டு டன் மருந்துகள், முக கவசங்கள், கையுறைகள் உள்ளிட்ட மருத்துவ உபகரணங்கள், குளிர்கால ஆடைகள், கூடாரங்கள், தண்ணீர் சேமிப்பு தொட்டிகள், பாய்கள், சோலார் விளக்குகள் ஆகியவற்றை தேசிய பேரிடர் மீட்புப் பணி பிரிவு உக்ரேனுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளது. சென்ற புதன்கிழமை டெல்லியில் இருந்து இந்தப் பொருள்களை ஏற்றிக்கொண்டு இரண்டு விமானங்கள் புறப்பட்டுச் சென்றன.
போலந்து மற்றும் ருமேனியா வழியாக அவை உக்ரேனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கப்படும்.
இதேபோல இரண்டாம் கட்ட நிவாரண உதவிப் பொருள்களை ஏற்றிக்கொண்டு நேற்று மற்றொரு விமானம் போலந்து வழியாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக மத்திய வெளியுறவு செயலாளர் ஹர்ஷவர்தன் சிரிங்லா தெரிவித்து உள்ளார்.