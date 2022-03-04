Home

புதுடெல்லி: தீபாவளியன்று மண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல் விளக்குகளை வாங்குவதால் மட்டுமே உள்ளூர் மக்களுக்கு குரல் கொடுப்பதாக ஆகாது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார். வரவுசெலவுத் திட்டத்துக்குப் பிந்தைய, இணையத்தளத்தில் 'மேக் இன் இந்தியா ஃபார் தி வேர்ல்ட்' என்ற தலைப்பிலான மாநாட்டில் பிரதமர் பங்கேற்றார். அப்போது, உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்கள் உலகளாவிய தரத்தை பராமரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். ஆய்வு அடிப்படை யிலான எதிர்கால அணுகுமுறை தேவை என்றும் அதற்கு நாம் பெரிய அளவில் சிந்திக்க வேண்டும் என்றும் மேலும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

கொரோனா குறைந்­தது

புது­டெல்லி: இந்­தி­யா­வில் கொரோனா தின­சரி பாதிப்பு புத­னன்று 6,500ஆக குறைந்­துள்­ளது. நேற்று காலை எட்டு மணி வரை­யி­லான கடந்த 24 மணி நேரத்­தில் புதி­தாக 6,561 பேர் பாதிக்­கப்­பட்­ட­தாக இந்­திய சுகா­தா­ரத் துறை தெரி­வித்­தது. அதி­க­பட்­ச­மாக கேர­ளா­வில் 2,373 பேர் பாதிக்­கப்­பட்­ட­னர். வாராந்­திர பாதிப்பு விகி­தம் 0.99ஆக பதி­வா­கி­யுள்­ளது. கொரோனா பாதிப்­பால் மேலும் 142 பேர் இறந்­துள்­ள­னர்.

80% இடங்­களில் வெற்றி

பெறு­வோம்: ஆதித்­ய­நாத்

லக்னோ: உத்­த­ரப்­பி­ர­தே­சத்­தில் 6வது கட்­ட­மாக நடை­பெ­றும் 57 சட்­ட­மன்றத் தொகு­தி­க­ளுக்­கான வாக்­குப்­ப­திவு நேற்று நடை­பெற்­றது. கோரக்­பூ­ரில் உள்ள வாக்­குச்­சா­வ­டி­யில் உத்­த­ரப்­பி­ர­தேச முதல்­வர் யோகி ஆதித்­ய­நாத் வாக்­க­ளித்­தார். பின்­னர் செய்­தி­யா­ளர்­க­ளி­டம் பேசிய ஆதித்­ய­நாத், பிர­த­மர் மோடி தலை­மை­யில் பாஜக சாதனை படைக்­கும் என்று தெரி­வித்­தார். "மாநி­லத்­தில் 80%க்கும் அதி­க­மான இடங்­களில் வெற்றி பெற்று ஆட்­சியைப் பிடிப்­போம்," என்­றும் அவர் கூறி­னார். உத்­த­ரப்­பி­ர­தே­சத்­தில் 403 சட்­ட­சபை தொகு­தி­க­ளுக்கு ஏழு கட்­டங்­க­ளாக தேர்­தல் நடந்து வரு­கிறது.

உக்ரேனுக்கு இரண்டு டன் மருந்து; இந்தியா அனுப்பியது

புது­டெல்லி: மனி­தா­பி­மான உதவி அளிக்­கு­மாறு உக்­ரேன் அரசு கேட்­டுக்கொண்­ட­தால் இந்­தியா முதல் கட்­ட­மாக உதவிப் பொருட்­களை செவ்­வாய்க்­கி­ழமை அனுப்பி வைத்­தது. இரண்டு டன் மருந்­து­கள், முக கவ­சங்­கள், கையு­றை­கள் உள்­ளிட்ட மருத்­துவ உப­க­ர­ணங்­கள், குளிர்­கால ஆடை­கள், கூடா­ரங்­கள், தண்­ணீர் சேமிப்பு தொட்­டி­கள், பாய்­கள், சோலார் விளக்­கு­கள் ஆகி­ய­வற்றை தேசிய பேரி­டர் மீட்புப் பணி பிரிவு உக்ரே­னுக்கு அனுப்பி வைத்­துள்­ளது. சென்ற புதன்­கி­ழமை டெல்­லி­யில் இருந்து இந்­தப் பொருள்­களை ஏற்­றிக்கொண்டு இரண்டு விமா­னங்­கள் புறப்­பட்­டுச் சென்­றன.

போலந்து மற்­றும் ருமே­னியா வழி­யாக அவை உக்­ரேனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்­கப்­படும்.

இதே­போல இரண்­டாம் கட்ட நிவா­ரண உதவிப் பொருள்களை ஏற்­றிக்­கொண்டு நேற்று மற்­றொரு விமா­னம் போலந்து வழி­யாக அனுப்பி வைக்­கப்­பட்­ட­தாக மத்­திய வெளி­யு­றவு செய­லா­ளர் ஹர்­ஷ­வர்­தன் சிரிங்லா தெரி­வித்து உள்­ளார்.