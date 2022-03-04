அதிக அபாயமுள்ள நோயாளிகளுக்கு மெர்க் நிறுவனத்தின் மாத்திரைகள்
ஜெனிவா: அதிக அபாயத்தில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு மெர்க் & கோ நிறுவனத்தின் கொவிட்-19 மாத்திரைகளை உலகச் சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரை செய்துள்ளது. கடுமை அல்லாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டாலும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படும் அபாயம் அதிகமுள்ளவர்களாக இருப்பவர்களுக்கு 'மொல்னுப்பிரவியர்' மாத்திரையைப் பரிந்துரைக்கிறது உலகச் சுகாதார நிறுவனம். இருப்பினும், கொவிட்-19 தொடர்பில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுவதையும் உயிரிழப்பதையும் இந்த மாத்திரை தவிர்க்கும் சாத்தியம் 30% மட்டுமே என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, 90% செயல்திறன் கொண்டது என்று கூறப்படும் ஃபைசர் நிறுவனத்தின் 'பாக்ஸ்லவிட்' மாத்திரை தொடர்பான பரிந்துரைகளை உலகச் சுகாதார நிறுவனக் குழு ஒன்று தயார்செய்து வருகிறது.
ஹெலிகாப்டர், போர் விமான விபத்தில் எட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் பலி
புக்காரெஸ்ட்: மோசமான வானிலை காரணமாக பிளேக் சீ அருகிலுள்ள கிழக்கு ருமேனியாவில் எட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் பயணம் செய்த ஹெலிகாப்டரும் போர் விமானமும் விழுந்து நொறுங்கின. கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்துவரும் ஆகாயப்படை விபத்துகளில் நேற்று முன்தினம் நடந்த இச்சம்பவமே ஆக மோசமானது என்று கூறப்படுகிறது. விபத்துக்குக் காரணம் என்ன என்பதை உறுதியாக இப்போது கூற முடியாது என்று பேச்சாளர் ஒருவர் உள்ளூர் தொலைக்காட்சியில் கூறியிருந்தார். கம்யூனிஸ்ட் கூட்டணியின் முன்னாள் உறுப்பு நாடான ருமேனியா, தற்போது நேட்டோ மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் அங்கம் வகிக்கிறது.
ஹாங்காங் தாதிமை இல்லங்களில் கொவிட்-19 நெருக்கடி
ஹாங்காங்: ஹாங்காங்கின் பராமரிப்பு இல்லங்களில் வசிக்கும் முதியவர்களில் 15 விழுக்காட்டினருக்கு மட்டுமே கொவிட்-19க்கு எதிராக முழுமையாகத் தடுப்பூசி போடப்பட்டுள்ளது. மற்ற ஹாங்காங் மூத்தோரிடையே 45% தடுப்பூசி விகிதம் பதிவாகியுள்ளது. மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இதில் ஹாங்காங் பின்தங்கி உள்ளது. ஓமிக்ரான் கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தாதிமை இல்லவாசிகளின் குறைந்த தடுப்பூசி விகிதம், அவர்களுக்குப் பாதகமாகவே அமையும் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.