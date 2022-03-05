தங்க வர்த்தக நிறுவனத்தின் முன்னாள் ஊழியருக்குச் சிறை
தங்கத்தை வாங்கி விற்கும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த 'ஜென்னேவா' எனும் நிறுவனத்தின் முன்னாள் பரிவர்த்தனைப் பிரிவுத் தலைவரான லிம் ஹொங் பூனுக்கு ஐந்தாண்டுச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 44 வயது லிம், மலேசியாவைச் சேர்ந்தவர்.
தங்கத்தை ஒப்படைக்க வைத்து ஏமாற்றிய 'ஜென்னேவா'வின் நடவடிக்கைகளால் வாடிக்கையாளர்கள் மொத்தம் 46 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தொகையை இழந்தனர். எத்தனை பேர் ஏமாற்றப்பட்டனர் என்பதை நீதிமன்ற ஆவணங்கள் தெரிவிக்கவில்லை.
தனக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனைக்கு எதிராக லிம் மேல்முறையீடு செய்ய எண்ணம் கொண்டுள்ளார்.
$78,000 மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல்
தீவு முழுவதும் ஐந்து நாள்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் 78,000 வெள்ளி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள்களை மத்திய போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு பறிமுதல் செய்துள்ளது. 93 சந்தேக நபர்கள் பிடிபட்டனர்.
சென்ற மாதம் 27ஆம் தேதி முதல் நேற்று வரை சோதனை நடத்தியதாக போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் பிரிவு வெளியிட்ட செய்தி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. பிடோக், தெம்பனிஸ், தோபாயோ உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
மகனுடன் சேர்ந்து ஏமாற்றிய தாய்க்குச் சிறைத் தண்டனை
தாயும் மகனும் இணைந்து முதியவர் ஒருவரை ஏமாற்றியிருக்கின்றனர். அந்த முதியவர் இருவரிடமும் 113,400 வெள்ளியைப் பறிகொடுத்தார்.
62 வயது தேவகி கோபால் முத்துவிற்கு (படம்) 20 மாதங்கள் இரண்டு வாரச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இவரும் இவரின் மகன் ராஜேஷ்வரன் வீரப்பனும் இணைந்து 71 வயது திரு எல்ரான் ஃபூவை ஏமாற்றிப் பணம் பறித்தனர்.
38 வயது ராஜேஷ்வரனுக்கு ஏற்கெனவே தண்டனை விதிக்கப்பட்டுவிட்டது.
தாங்கள் நீதிமன்ற வழக்குகளை எதிர்நோக்குவதாகவும் அவற்றின் தொடர்பிலான செலவுக்குப் பணம் தேவைப்பட்டதாகவும் கூறி இருவரும் ஏமாற்றினர்.
சிகரெட்டால் தீ விளைவித்த ஆடவருக்குச் சிறை
வீடமைப்பு கட்டடம் ஒன்றிற்கு அருகே இருந்த கிடங்கில் ஆடவர் ஒருவர் தான் ஊதிய சிகரெட்டை எறிந்திருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் தீ மூண்டது.
கட்டடத்தின் மாடிப்படிகளுக்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இரண்டு வாகனங்களுக்கும் தீ பரவியது. இதனால் வாகனங்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்தின் மதிப்பு 34,000 வெள்ளிக்கும் அதிகம்.
இச்சம்பவம் ஜாலான் பசாருக்கு அருகே உள்ள கிளந்தான் சாலையில் வீவக புளோக் 28ஏ-யில் நிகழ்ந்தது. இதற்குக் காரணமான 52 வயது சுவா செங் சூவிற்கு ஆறு மாதச் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக 2011ஆம் ஆண்டும் சுவா இத்தகைய செயலைப் புரிந்ததாக நீதிமன்றத்தில் தெரியவந்தது. அதற்கு அவருக்கு 15 மாத நன்னடத்தை ஆணை பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
18,162 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள்
சிங்கப்பூரில் நேற்று முன்தினம் 18,161 கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் பாதிவாயின. வாராந்திர கிருமித்தொற்று விகிதம் தொடர்ந்து 0.98ல் இருந்தது.
கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளான 1,685 பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். இந்த எண்ணிக்கை, கடந்த புதன்கிழமையன்று பதிவானதைவிட குறைவு.
மருத்துவமனைகளின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை 51லிருந்து 53க்குக் கூடியது. 232 பேருக்கு செயற்கை சுவாச உதவி தேவைப்பட்டது.
15,575 பேருக்கு 'ஏஆர்டி' பரிசோதனையின் மூலம் கிருமித்தொற்று ஏற்பட்டது தெரியவந்தது. இவர்கள் நோய்க்கான அறிகுறிகள் இல்லாதவர்கள் அல்லது மோசமாக நோய்வாய்ப்படாதவர்கள்.