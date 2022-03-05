சிவகாசி: முதன்முறையாக மாநகராட்சியாக அறிவிக்கப்பட்ட சிவகாசி மாநகராட்சி 48 வார்டு களைக் கொண்டது. இதில் திமுக-காங்கிரஸ்-விசிக கூட்டணி 31 வார்டுகளிலும் அதிமுக 11 வார்டுகளிலும் வெற்றிபெற்ற நிலையில் அதிமுகவிலிருந்து
9 பேர் விலகி திமுக கூட்டணி
யில் சேர்ந்தனர். இதனால், அக் கூட்டணியின் பலம் 40 ஆனது. திமுக வேட்பாளராக 34வது வார்டில் வென்ற சங்கீதா இன்பம் (படம்) மேயராகத் தேர்வானார்.
தயிர், நெய் விலை: ஓபிஎஸ் எதிர்ப்பு
சென்னை: சட்டப் பேரவை எதிர்க்கட்சி துணைத்தலைவர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் நேற்று ஓர் அறிக்கை வெளியிட்டார். அதில், "உக்ரேன்-ரஷ்யா போரினால் பெட்ரோல் விலை, டீசல் விலை உயர்ந்து அதன்மூலம் அத்தியாவசியப் பொருள் களின் விலை எந்த அளவுக்கு உயரப்போகிறதோ என்ற
அச்சத்தில் மக்கள் உறைந்திருக்கின்ற இந்தத் தருணத்தில், யாரும் எதிர்பாராதவிதமாக தயிர், நெய் போன்ற பால் உபபொருள்களின் விலையை உயர்த்தி மக்கள் மீது திமுக அரசு கூடுதல் சுமையைச் சுமத்தியுள்ளது. பால் விலை லிட்டருக்கு மூன்று ரூபாய் குறைக்கப்பட்டதை ஈடுசெய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில் பால் உபபொருள்களின் விலையை அரசு உயர்த்தியுள்ளதாகப் பொதுமக்கள் நினைக்கிறார்கள். எனவே ஆவின் பொருள்களின் விலை உயர்வை திமுக அரசு திரும்பப் பெறவேண்டும்," என்றார் அவர்.
ஆட்டோ ஓட்டி வந்த மேயர்
கும்பகோணம்: கும்பகோணம் மாநகராட்சியில் மேயர் பதவியை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஓதுக்கீடு செய்தது திமுக தலைமை. இதையடுத்து காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் 17வது வார்டில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ஆட்டோ ஓட்டு நரான க.சரவணன், 42, மேயர் வேட்பாளராக காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையால் அறிவிக்கப்பட்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்றுக் காலை சரவணன் ஆட்டோ ஓட்டுநர் சீருடை அணிந்து தனது சொந்த ஆட்டோவில் கும்ப கோணம் காவேரி நகரில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி அலுவ லகத்திலிருந்து 50க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்கள் சூழ ஊர்வலமாக மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்குச் சென்று பதவி ஏற்றார். ஆணையர் செந்தில்முருகன் அவருக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து, வெள்ளியால் ஆன செங்கோலைக் கொடுத்து மேயர் இருக்கையில் அமர வைத்தார்.
சுற்றுப்பயணம் புறப்பட்டார் சசிகலா
நெல்லை: ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் செய்வதற்காக நேற்றுக் காலை சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் புறப்பட்டு தூத்துக்குடி சென்றார். வாகைக் குளம் பகுதியில் அவருக்கு ஏராளமான தொண்டர்கள் கூடி வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு கார் மூலம் நெல்லை கேடிசி நகர் சென்றார். அங்கும் ஏராளமான தொண்டர்கள் கூடி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
100 பவுன் நகை கொள்ளை
திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம் லால்குடியை அடுத்த நெருஞ் சாலக்குடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கமலா, 58. மாந்துறை பகுதியில் தமக்குச் சொந்தமான திருமண மண்டபத்தை நிர்வகித்து வரும் அவர், சில தினங்களுக்கு முன்பு கமலா, திருச்சி அண்ணாமலை நகரில் வசித்து வரும் தனது மகள் விசாலினியைப் பார்ப்பதற்காகச் சென்றிருந்தார். பின்னர் அவர் நேற்று காலை வீடு திரும்பினார். அப்போது வீட்டின் முன்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததைக் கண்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
வீடு முழுவதும் பொருள்கள் சிதறிக் கிடந்தன. தனி அறையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதிலி ருந்த 100 பவுன் நகை, ரூ.80 லட்சம் ரொக்கம், 15 கிலோ வெள்ளி பொருள்கள் கொள்ளை போயிருந்தது தெரிய வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து லால்குடி காவல்நிலையத்தில் கமலா புகார் கொடுத்தார். காவல்துறை அதிகாரிகள் உட னடியாக அந்த வீட்டிற்கு விரைந்து சென்று விசாரித்தனர்.