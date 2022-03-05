மோடிக்கு மம்தா ஆதரவு
புதுடெல்லி: உக்ரேன் விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். "உக்ரேன் விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடிக்கு நிபந்தனையற்ற முழு ஆதரவு அளிக்கிறோம். பிரச்சினைக்குத் தீர்வுகாண நாம் தலைநிமிர்ந்து நின்று தேசிய உறுதியுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். உக்ரேன் விவகாரம் தொடர்பாக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்ட வேண்டும்," என்று மம்தா பானர்ஜி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அதிகாரிக்கு ரூ.25,000 அபராதம்
புதுடெல்லி: கடவுச்சீட்டு வழங்காத அதிகாரிக்கு நீதிமன்றம் ரூ.25,000 அபராதம் விதித்துள்ளது.
"என் மகளுக்கு கடவுச்சீட்டு கேட்டு விண்ணப்பித் திருந்தேன். என் மகள் சிறுமி என்பதால் அவள் சார்பில் விண்ணப்பத்தில் நான் ஒப்புதல் கையெழுத்து இட்டேன். எனக்கு ஏற்கெனவே விவாகரத்து ஆகிவிட்டது. ஆனால் தந்தை ஒப்புதல் அளித்தால்தான் கடவுச்சீட்டு தர முடியும் என்று அதிகாரி கூறினார். இதனால் என் மகளுக்கு கடவுச்சீட்டு வழங்க உத்தரவிட ேவண்டும்," என்று கேரளாவைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் ெசய்திருந்தார். இந்த வழக்கில் தீர்ப்பு அளித்த நீதிபதி, "விவாகரத்து பெற்றவரின் மகளுக்கு தந்தை ஒப்புதல் அளித்தால்தான் கடவுச்சீட்டு வழங்க முடியும் எனக் கூறுவது தவறு. மனுதாரரின் மகளுக்கு உடனடியாக கடவுச்சீட்டு வழங்க வேண்டும். தந்தையின் ஒப்புதல் வேண்டும் என்று கூறிய கடவுச்சீட்டு அதிகாரிக்கு ரூ.25,000 அபராதம் விதிக்கிறேன்," என்று தெரிவித்தார்.