ரஷ்யா: ஆயுதப் படைகள் பற்றி பொய்ச் செய்தி பரப்பினால் சிறை
மாஸ்கோ: ரஷ்யாவின் ஆயுதப் படைகள் பற்றி பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்புபவர்களுக்கு 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாகப் புதிய சட்டத்தை ரஷ்ய நாடாளுமன்றம் இயற்றியது.
ரஷ்ய மக்களிடையே பிளவை ஏற்படுத்த அமெரிக்கா உட்பட ரஷ்யாவின் எதிரிகள் பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்புவதாக ரஷ்ய அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கூறி வருகின்றனர்.
"பொய்ச் செய்திகள் மிக மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தினால் 15 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்படலாம்," என்று ரஷ்ய நாடாளுமன்றம் தெரிவித்தது.
ரஷ்யா-அமெரிக்கா இடையே புதிய அவசரகால அழைப்பு எண்
வாஷிங்டன்: பகைமை உணர்வு மோசமடையாமல் இருக்கவும் இருதரப்பு ராணுவ வீரர்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்படாமல் இருக்கவும் ரஷ்யாவுடன் புதிய அவசரகால அழைப்பு எண்ணை நிறுவியிருப்பதாக அமெரிக்கத் தற்காப்பு அமைச்சு நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தது.
உக்ரேனில் தனது ராணுவ வீரர்கள் யாரும் இல்லை என்று அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், ரஷ்யா-உக்ரேன் போர் மோசமடைந்து அதில் பல நாடுகளும் ஈடுபடும் நிலை ஏற்படக்கூடும் என்று அஞ்சப்படுகிறது.
இதுவே இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய நாடு ஒன்றின் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள மிகப் பெரிய படையெடுப்பாகும்.
அமெரிக்காவும் அதன் நட்பு நாடுகளும் பல மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான ஆயுதங்களை உக்ரேனுக்கு அனுப்புகின்றன. உக்ரேனியப் படையினர் இந்த ஆயுதங்களைப் பயன்படுத்தி ரஷ்ய ராணுவ வீரர்களுக்கு எதிராகப் போரிட்டு வருகின்றனர்.
தனக்கு எதிரான இந்த வெளிநாட்டுத் தலையீட்டுக்கு ரஷ்யா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு முன்பு சிரியாவில் போர் வெடித்தபோதும் ரஷ்யாவுடன் அவசரகால அழைப்பு எண்ணை அமெரிக்கா நிறுவியிருந்தது.