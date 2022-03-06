கொவிட்-19 அன்றாடத் தொற்று 6,000க்கும் கீழ் குறைந்தது
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் நேற்று புதிதாக 5,921 பேருக்குக் கொவிட்-19 தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
இரண்டு மாதங்களுக்குப் பிறகு தொற்று எண்ணிக்கை 6,000க்கும் கீழ் குறைந்துள்ளது.
இதற்கு முன்னர் சென்ற டிசம்பர் 28ஆம் தேதி 6,358 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். நாடு முழுவதும் இதுவரை 178.55 கோடி தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்புப் படைகளுக்கு
ரூ.1,523 கோடி ஒதுக்கீடு
புதுடெல்லி: சிஏபிஎஃப் எனப்படும் மத்திய பாதுகாப்புப் படைகளின் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் ஆயுதங்கள் கொள்முதல் செய்யவும் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு
1,523 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் வழிகாட்டுதலின்படி ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நிதி மூலம், சிஏபிஎஃப் படைகளின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனும் மேம்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலை அங்கி தடை: கல்லூரி முதல்வரை மிரட்டியவர்கள் கைது
பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் உள்ள கல்லூரிக்கு தலை அங்கி அணிந்து வந்ததால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்ட மாணவியின் உறவினர் முகமது தவுசீஃப், கல்லூரி முதல்வருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இதையடுத்து உடுப்பி காவல்துறை அவரைக் கைது செய்தது. இந்நிலையில் குந்தாப்பூர் உள்ளிட்ட சில இடங்களில் உள்ள கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு மிரட்டல் மின்னஞ்சல்கள் வந்தன. தலை அங்கிக்கான தடையை நீக்காவிடில் கடும் விளைவுகளைச் சந்திக்க நேரிடும் என எச்சரித்த மின்னஞ்சல்கள் தொடர்பில் கோலாரைச் சேர்ந்த முகமது ஷபீர் எனும் ஆடவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஜம்மு காஷ்மீரில் மூன்று பயங்கரவாதிகள் கைது
ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு காஷ்மீரின் சோபியான் மாவட்டம் ஹுருட்புரா சோதனைச்சாவடியில் பாதுகாப்புப் படையினர் வழக்கமான பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, சந்தேகத்திற்கு உரிய மூன்று பேரைக் கண்டனர்.
அவர்களைத் தடுத்து விசாரித்ததில், அந்த மூவரும் லஷ்கர்-இ-தொய்பா பயங்கரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரியவந்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர். மூவரையும் கைது செய்ததுடன் அவர்களிடம் இருந்து துப்பாக்கி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களைக் கைப்பற்றியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.