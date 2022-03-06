மலேசியாவில் புதிதாக
33,209 பேருக்குத் தொற்று
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் புதிதாக ஒரே நாளில் 33,209 பேர் தொற்றுக்கு ஆளாகியிருக்கின்றனர். இருந்தாலும் தீவிரத் தொற்று பாதிப்பு ஒரு விழுக்காட்டுக்கும் குறைவாக இருப்பதாக அந்நாட்டின் சுகாதாரத் துறை தலைமை இயக்குநர் டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் அப்துல்லா நேற்று தெரிவித்தார். நாடு முழுவதும் 348 நோயாளிகளுக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. அவர்களில் 211 பேருக்கு சுவாசக் கருவி உதவி தேவைப்படுகிறது. தேசிய தொற்று விகதிம் 1.02ஆக உள்ளது. ஜோகூரில் தொற்று விகிதம் 0.96ஆக உள்ளது.
சீனா வந்த அமெரிக்க தூதர்
பெய்ஜிங்: சீனாவுக்கான அமெரிக்காவின் புதிய தூதரான நிக்கோலஸ் பர்ன்ஸ் (படம்) நேற்று பெய்ஜிங் வந்து சேர்ந்தார். அவர் மூன்று வாரங்கள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வார் என நேற்று வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் அமெரிக்க தூதரகம் தெரிவித்தது. கடந்த 2020 அக்டோபரில் டெர்ரி பிரான்ஸ்டட் பதவி விலகிய பிறகு பெய்ஜிங்கில் தூதர் இல்லாமல் அமெரிக்கா இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் பழுத்த அனுபவமுள்ள நேட்டோவுக்கான அமெரிக்காவின் முன்னாள் தூதரான பர்ன்ஸ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மியன்மார் ராணுவம் அதிரடி
பேங்காக்: மியன்மாரின் ராணுவ அரசாங்கம், நிழல் அரசாங்கமாக செயல்பட்டு வரும் எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த பல உறுப்பினர்களின் குடியுரிமையை பறித்துள்ளது. நிழல் அரசாங்கத்தின் பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் ஆட்சி கவிழ்க்கப்பட்ட ஆங் சான் சூச்சியின் ஆதரவாளர்கள். கடந்த ஆண்டு ராணுவம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய பிறகு முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் ஒன்றுசேர்ந்து தேசிய ஒற்றுமை அரசாங்கம் என்ற பெயரில் நிழல் அரசாங்கத்தை நடத்தி வந்தனர். அவர்களை பயங்கரவாத அமைப்பு என்று ராணுவம் அறிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில் அந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் பலரின் குடியுரிமையை ராணுவம் ரத்து செய்துள்ளது.
மீண்டும் வாணவேடிக்கை
சோல்: நிைனத்தபோது வாணவேடிக்கைகளை
நடத்தும் வடகொரியா, கொரிய தீபகற்பத்தை நோக்கி நேற்று ஒன்றுக்கு மேல் ஏவுகணைகளைப் பாய்ச்சி சோதனை நடத்தியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தென்கொரியாவில் அதிபர் தேர்தல் நடக்கும் வேளையில் வடகொரியாவின் ஏவுகணை மிரட்டல் வெளியாகி உள்ளது.