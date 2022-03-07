கடல் சீற்றத்தால் நீரில் மூழ்கிய 3,000 ஏக்கர் உப்பளங்கள்
விழுப்புரம்: தமிழகத்தில் வரும் 9ஆம் தேதி வரை ஆங்காங்கே கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ள நிலையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கடல் சீற்றத்தால் 3,000 ஏக்கர் உப்பளங்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளதாக ஊடகத் தகவல்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் உப்பு உற்பத்தியில் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ள மரக்காணம் பகுதியில் ஆண்டுதோறும் ஏறக்குறைய 10 லட்சம் டன் உப்பு உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், பருவநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக மரக்காணம் கடலில் சீற்றம் அதிகமாக ஏற்பட்டதால் 3,000 ஏக்கர் பரப்பளவிலான உப்பளங்கள் நாசமாகி உள்ளது. இதனால், தங்களது வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உப்பு உற்பத்தியாளர்கள் வேதனைப்பட்டுள்ளனர்.
பெற்றோரின் புகாரில் உண்மை இல்லை என காவல்துறை மறுப்பு
மதுரை: மதுரை அருகே சிறுமியைக் கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக பெற்றோர் கூறியுள்ள புகாரில் உண்மை இல்லை என மதுரை மாவட்ட காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மருத்துவப் பரிசோதனையில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்படவில்லை என தெரிய வந்துள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர். சிறுமியை நாகூர் ஹனீபா என்பவர் கடத்திச் சென்றதாக பெற்றோர் அளித்த புகாரை அடுத்து, ஹனீபா உள்பட எட்டுப் பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.