கீழடியில் கிடைத்த சில்லு வட்டுகள்
மதுரை: கீழடி அகழாய்வில் நாள்தோறும் பல்வேறு அரிய பொருள்கள் கண்டெடுக்கப்படுகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது இரண்டு சுடுமண்ணாலான சில்லு வட்டுகள் கிடைத்துள்ளன. கீழடியில் தற்போது எட்டாம் கட்ட அகழாய்வுப் பணிகள் நடைபெறுகின்றன. ஏற்கெனவே பாசிமணிகள், யானை தந்தத்தால் ஆன பகடை போன்றவை கண்டெடுக்கப்பட்ட நிலையில், இப்போது கிடைத்துள்ள சில்லு வட்டுகளை முற்காலத்தில் பெண்களும் சிறுவர்களும் விளையாடுவதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள்.
புத்தகக் கண்காட்சி நிறைவடைந்தது
சென்னை: நேற்றுடன் முடிவுக்கு வந்த சென்னை புத்தகக் கண்காட்சிக்கு சனிக்கிழமை மாலை வரை 12 லட்சம் பேர் வருகை தந்ததாக அதன் ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர். இம்முறை சென்னையில் உள்ள நந்தனம் ஒய்எம்சிஏ திடலில் நடைபெற்ற இந்தக் கண்காட்சியில் 800 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டன. லட்சக்கணக்கான புத்தகங்கள் விற்பனையாகின. ஆசியாவின் ஆகப்பெரிய புத்தகக் கண்காட்சி எனக் கருதப்படும் இந்தக் கண்காட்சி 19 நாள்கள் நடைபெற்றது.
இதமான சூழலால் கொடைக்கானலில் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகரிப்பு
திண்டுக்கல்: தமிழகத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் வெயிலின் தாக்கம் மெல்ல அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் ஊட்டி, கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தலங்களில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. கொடைக்கானலில் பகல் பொழுதில் வெயில் சற்று கடுமையாக இருந்தாலும், மாலையில் குளிர்ச்சி நிலவுகிறது. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொடைக்கானலில் கோடை விழா மலர் கண்காட்சி நடைபெறவில்லை. தற்போது கொரோனா நெருக்கடி குறைந்துள்ளதால் அக்கண்காட்சி களைகட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. படம்: ஊடகம்
இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருந்த 450 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்
தூத்துக்குடி: இலங்கைக்குக் கடத்தப்பட இருந்த 450 கிலோ கஞ்சா, தூத்துக்குடி காவல்துறையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. நேற்று முன்தினம் கடலோர கிராமப் பகுதிகளில் காவல்துறையினர் சுற்றுக்காவல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, வெள்ளப்பட்டி கடற்கரை பகுதியில் இருந்து சிலர் சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் நடமாடுவதாக ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து நான்கு மணியளவில் காவல்துறையினர் அங்கு விரைந்தனர். அப்போது ஏழு பேர் கொண்ட கும்பல் ஆட்டோவில் இருந்த கஞ்சா மூட்டைகளை அங்கிருந்த படகில் ஏற்றுவது தெரியவந்தது. ஏழு பேரையும் சுற்றி வளைத்து கைது செய்த காவல்துறையினர், 450 கிலோ கஞ்சாவுடன், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்திய ஆட்டோ, மூன்று இருசக்கர வாகனங்கள், ஒன்பது கைபேசிக் கருவிகளைப் பறிமுதல் செய்தனர்.
மேற்கு வங்கத்தில் ஏழு மாவட்டங்களில் இணையச் சேவைக்கு தடை
கோல்கத்தா: குற்றச் செயல்கள் அதிகரித்து வருவதை அடுத்து மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் ஏழு மாவட்டங்களில் இணைய சேவைக்குத் தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. மால்டா, முர்ஷிதாபாத், உத்தர் தினாஜ்பூர், கூச்பெஹார், ஜல்பைகுரி, பிர்பூம், டார்ஜிலிங் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள சில பகுதிகளில் இணைய சேவைக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக அம்மாநில உள்துறை கூடுதல் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார். இணையம் வழி மேற்கொள்ளப்படும் வாய்மொழி உரையாடல்கள் மூலம் சில பகுதிகளில் சட்டவிரோதச் செயல்கள் நடைபெறுவதாக உளவுத்துறை எச்சரித்ததை அடுத்து இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.