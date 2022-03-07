புதிய மெட்ரோ ரயில் திட்டம்
புனே: பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று புனேயில் கர்வாரே மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தைத் திறந்துவைத்தார். பிறகு அவர் அந்த நிலையத்தைப் பார்வையிட்டார்.
புனே மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் 9.5 அடி நீளம், 1,850 கிலோ உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட சத்ரபதி சிவாஜி சிலையையும் அவர் திறந்துவைத்தார். ரூ.1,080 கோடி செலவில் முலா-முத்தா நதியைச் சுத்தப்படுத்தும் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைத்த அவர், புதிய 100 மின்சார பேருந்துகளைச் சேவையில் ஈடுபடுத்தினார்.
கடல் சீற்றம்: பாலம் இடிந்தது
புதுச்சேரி: வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை காரணமாக புதுச்சேரி கடல் பகுதியில் கடும் சீற்றம் ஏற்பட்டதால், புதுச்சேரி கடற்கரை துறைமுகத்திலிருந்து 1 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை கடல் பகுதியில் கட்டப்பட்டிருந்த பழைய துறைமுக பாலம் நள்ளிரவில் திடீரென 100 மீட்டர் அளவிற்கு இடிந்து விழுந்துவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவித்தன.
ரயிலைத் தள்ளிச் சென்றனர்
உத்தரப் பிரதேசம், மீரட் மாவட்டம், தவுரலா ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சஹாரன்பூர்-டெல்லி பயணிகள் ரயில் இயந்திரத்தில் திடீரென தீப்பிடித்து மற்ற பெட்டிகளுக்கும் தீ பரவியது. தீ பரவுவதைத் தடுக்க பயணிகளும் ரயில் நிலைய ஊழியர்களும் மற்ற பெட்டிகளைத் தள்ளிச் சென்றனர். இதனால் மற்ற பெட்டிகள் தீ விபத்திலிருந்து தப்பியதுடன் பெரும் ஆபத்து தடுக்கப்பட்டது. இதைக்காட்டும் காணொளி ஊடகத்தில் பரபரப்பானது. படம்: இந்திய ஊடகம்
மேலும் மேலும் குறையும் தொற்று
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் அன்றாட கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது. நேற்றுக் காலை 8 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில், புதிதாக 5,476 பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்து உள்ளது. நாடு முழுவதும் மேலும் 158 பேர் மாண்டதால் மொத்த பலி எண்ணிக்கை 515,036 ஆனது.
இந்தியாவில் மருத்துவமனைகளில் இப்போது சிகிச்சை பெற்று வருவோர் எண்ணிக்கை 59,442 ஆகும். இந்தியா முழுவதும் இதுவரை 178.83 கோடி தடுப்பூசிகள் மக்களுக்குப் போடப்பட்டுள்ளன.