பெலருசுக்கு தென்கொரியா தடை
சோல்: உக்ரேனுக்கு எதிரான போரில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் பெலருஸ் நாட்டிற்கு எதிராக ஏற்றுமதி தடைகளை விதிப்பதாக தென்கொரியா அறிவித்துள்ளது.
பெலருஸ் மீதான தடைகள் குறித்து விளக்கம் எதுவும் அளிக்கப்படவில்லை என்றாலும் ரஷ்யா மீது விதிக்கப்பட்டதைப் போன்ற ஏற்றுமதி தடைகள் பெலருஸ் மீதும் விதிக்கப்படும் என்று தென்கொரிய வெளியுறவு அமைச்சு கூறியுள்ளது.
ரஷ்யாவிற்கு முக்கிய பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்குத் தடை விதித்த தென்கொரியா ரஷ்ய வங்கிகளை அனைத்துலக பணபரிவர்த்தனை பட்டியலில் இருந்து நீக்கியது.
'உக்ரேன்-ரஷ்யா சண்டை நீடிக்கும்'
லண்டன்: உக்ரேன்-ரஷ்யா சண்டை மாதக் கணக்கில், அல்லது ஆண்டு கணக்கில்கூட நீடிக்கக்கூடும் என்று பிரிட்டிஷ் துணைப் பிரதமர் டாமினிக் ராப், ஸ்கை நியூசிடம் கூறியிருக்கிறார்.
இந்த முயற்சியில் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் தோல்வி அடைவதை உறுதிசெய்ய அனைத்துலக நாடுகள் ஒன்றுசேர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் அவர் சொன்னார். உக்ரேனிய எதிர்ப்பை முறியடிக்க புட்டின் காட்டுமிராண்டித்தனமான உத்திகளைக் கடைப்பிடிக்கக்கூடும் என்றும் ராப் எச்சரித்தார்.
ரஷ்யாவில் ஆர்ப்பாட்டம்
மாஸ்கோ: ரஷ்யாவின் போர் தொடுப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அந்நாட்டின் 21 நகரங்களில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டங்களில் கலந்து கொண்ட 600 பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளதாக ஓவிடி-இன்ஃபோ எனும் கண்காணிப்புக் குழு கூறியுள்ளது.
சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் ரஷ்ய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நாவல்னி உக்ரேனில் நடக்கும் போருக்கு எதிராக ரஷ்ய மக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்ததைத் தொடர்ந்து, ரஷ்யாவில் ஆர்ப்பாட்டங்கள் வெடித்தன. சென்ற 11 நாள்களில் குறைந்தது 8,000 ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் தடுத்து வைக்கப்பட்டோ, கைது செய்யப்பட்டோ உள்ளதாக கண்காணிப்புக் குழு கூறுகிறது.