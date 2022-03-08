பயிற்சியில் உயிரிழந்த தேசிய சேவையாளருக்கு இதயநோய்
சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தின் உடலுறுதிப் பயிற்சியை மேற்கொண்டிருந்தபோது மயங்கிவிழுந்து உயிரிழந்த தயார்நிலை தேசியச் சேவையாளருக்கு இதய நோய் இருந்ததாக பிரேதப் பரிசோதனை முடிவுகளில் தெரியவந்துள்ளது.
அந்த 25 வயது ஆடவருக்கு இதயத்துக்குச் செல்லும் ரத்தக் குழாய்களில் அடைப்பு இருந்ததாகக் கூறப்பட்டது.
வாரியத்தின் தீவிரப் பயற்சிகள் அனைத்தும் காலவரையறை இன்றி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் உடலுறுதிப் பயிற்சிக்கான பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மறுஆய்வு செய்யப்படுவதாகவும் தற்காப்பு அமைச்சும் சுகாதார மேம்பாட்டு வாரியமும் தெரிவித்துள்ளன.
அவற்றுடன் இணைந்து சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படையும் பாதிக்கப்பட்ட தேசியச் சேவையாளரின் குடும்பத்துக்கு உதவி வருவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனநலக் கழகத்தின் புதிய இணையக் கருத்தரங்கு
மனநலக் கழகமும் தெமாசெக் அறநிறுவனமும் இணைந்து ஆசியாவில் மனநலம் என்ற இணையக் கருத்தரங்கை நேற்று தொடங்கியுள்ளன.
அந்த இலவசக் கருத்தரங்கு வரும் ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி வரை எட்டு பாகங்களாக இடம்பெறும்.
வட்டார, உள்ளூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், தொழில்முறை அதிகாரிகள், நிபுணர்கள், கல்விமான்கள் அனைவரையும் ஒருங்கிணைப்பது அதன் நோக்கம்.
ஆசியான் நாடுகளைச் சேர்ந்த மனநல வல்லுநர்களிடம் இருந்து மனநல விவகாரங்கள் குறித்து அறிந்துகொள்ள விரும்புவோர் அதில் சேரலாம்.
ஒவ்வொரு வாரமும், ஆசியானில் வெவ்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வல்லுநர்கள் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் உரையாற்றுவர். இளையர் மனநலம், தாங்களாகவே உயிரை மாய்த்துக்கொள்வதைத் தடுத்தல் உள்ளிட்ட தலைப்புகளில் அவர்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்துகொள்வர்.
தொடக்க நிகழ்ச்சியில், கல்வி, வெளியுறவுத் துறைகளுக்கான இரண்டாம் அமைச்சரான டாக்டர் முகமது மாலிக்கி ஒஸ்மான் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்துகொண்டார்.
தமது உரையில், கிருமிப் பரவலைப் போன்றே மனநல விவகாரங்களும் புவியியல் எல்லைகள், வயது வித்தியாசம் ஆகியவற்றுக்கு அப்பாற்பட்டவை என்றார் அவர்.
பங்கேற்பாளர்கள் தங்கள் கருத்துகளையும் ஆசியானில் மனநல விவகாரங்கள் குறித்த அண்மைத் தகவல்களையும் பகிர்ந்துகொள்வதற்கான சிறந்த தளம் இது என்று டாக்டர் ஒஸ்மான் கூறினார்.