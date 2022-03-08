திருவண்ணாமலை: உலக சாதனை நிகழ்ச்சிக்காக தனது கண்களை கறுப்புத் துணியால் கட்டிக்கொண்டு 2 நிமிடத்தில் 106 தேங்காய்களை உடைத்து ஒரு மாணவி சாதனை படைத்தார். திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணியை அடுத்த முனுகப்பட்டு கிராமத்தில் உள்ள நாராயணசாமி செட்டியார் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 8ம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் சுருதி. இவரது தங்கை காஞ்சனா இரு கைகளையும் விரித்தபடி தரையில் படுத்துக்கொள்ள, அவரைச் சுற்றி பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்த 106 தேங்காய்களை மாணவி சுருதி கண்களை கறுப்புத் துணியால் கட்டிக்கொண்டு உடைத்து உலக சாதனை படைத்தார். இந்நிகழ்வை உலக சாதனை ஆவண நிறுவனம் காணொளியாகப் படமாக்கியது. படம்: தமிழக ஊடகம்
தொண்டர்களின் எதிர்பார்ப்புகள், ஏக்கங்கள் நிறைவேறும்: சசிகலா
சென்னை: அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்ற பெயரில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா நேற்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கழகத் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக, உறுதியோடு இருந்து, எத்தகைய சோதனைகளையும் முறியடித்து எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதாவின் வழியில் கழகத்தைக் காப்போம் என்று கூறியுள்ளார்.
தொண்டர்களின் எதிர்பார்ப்புகள், ஏக்கங்கள், முழக்கங்கள் அனைத்தும் நிச்சயம் நிறைவேறும், கவலை வேண்டாம் என்றும் அவர் அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.
321 கிராம் தங்க நகை பறிமுதல்
துபாயில் இருந்து வெள்ளி முலாம் பூசிக் கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 17.13 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகையை திருச்சி விமான நிலைய சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா். பயணி கொண்டுவந்த 328 கிராம் எடையுள்ள வெள்ளிக் கொலுசைப் பரிசோதித்ததில் அது வெள்ளி முலாம் பூசப்பட்ட 321 கிராம் தங்கக் கொலுசு எனத் தெரியவந்தது. படம்: தமிழக ஊடகம்
மதுபானங்களின் விலை உயர்வு
சென்னை: தமிழகத்தில் நேற்று முதல் டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளில் விற்கப்படும் மதுபானங்களின் விலை ரூ.10 முதல் ரூ.80 வரை உயர்த்தப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பு மூலம் அரசுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.4,396 கோடி வருமானம் கிடைக்கும் எனவும் நம்பப்படுகிறது. மதுவிலக்கு ஆயத்தீர்வை வரி, விற்பனை வரியை உயர்த்துவதால் மதுபானங்களின் விலை உயர்வதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.40,568 ஆனது
சென்னை: சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.808 உயர்ந்து ரூ.40,568க்கு விற்பனையானது. ஒரு கிராமுக்கு ரூ.101 உயர்ந்து ரூ.5,071க்கு விற்பனையானது.
தேர்தல் அதிகாரி இடைநீக்கம்
சென்னை: மதுரை டி.கல்லுப்பட்டி பேரூராட்சி 10வது வார்டு தேர்தல் முடிவை மாற்றி அறிவித்த தேர்தல் அதிகாரி இடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மாநிலத் தேர்தல் ஆணையம் தகவல் தெரிவித்தது. மீண்டும் சரியான தேர்தல் முடிவை அறிவித்துவிட்டதாகவும் ஆணையம் கூறியுள்ளது. மன அழுத்தம் காரணமாக தேர்தல் முடிவை மாற்றி அறிவித்து விட்டதாக நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.