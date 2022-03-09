தங்குவிடுதிகளைப் பாதுகாக்க விரிவாக்கப்படும் சட்டம்
வெளிநாட்டு ஊழியர்கள் தங்குவிடுதிகளில் தொற்றுநோய் பரவாமல் இருக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை விரைவாக நடைமுறைப்படுத்த வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதி சட்டம் வகை செய்கிறது.
இந்தச் சட்டம் இவ்வாண்டு இறுதிக்குள் விரிவுபடுத்தப்படும். இதனைத் தொடர்ந்து, அனைத்து தங்குவிடுதிகளுக்கும் இந்தச் சட்டத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.
தற்போது 1,000க்கும் அதிகமான தங்குவிடுதிகள் இந்தச் சட்டத்தின்கீழ் இல்லை என்று தெரிவித்தார் மனிதவள மூத்த துணை அமைச்சர் கோ போ கூன்.
இதனால் அவற்றுக்குத் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த கூடுதல் நேரம் தேவைப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார்.
சட்ட விரிவாக்கம் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்கள் அடுத்த சில மாதங்களில் வெளியிடப்படும் என்றார் டாக்டர் கோ.
தற்போதைய நிலவரப்படி வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதி சட்டத்தின்கீழ் வராத தங்குவிடுதிகள் உட்பட அனைத்து தங்குவிடுதிகளும் பல்வேறு அரசாங்க அமைப்புகள் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ள விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவை.
கட்டட, தீச்சம்பவப் பாதுகாப்பு, குறைந்தபட்ச தங்குமிட மற்றும் சுகாதார தரநிலைகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
தங்குவிடுதிகளில் தங்கும் 280,000 ஊழியர்களில் ஐந்தில் இருவர் வெளிநாட்டு ஊழியர் தங்குவிடுதி சட்டத்தின்கீழ் வராத தங்குவிடுதிகளில் தங்குவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவையைப் பூர்த்தி செய்ய கூடுதல் பசுமைத் திட்ட பாடங்கள்
பசுமை பொருளியலின்கீழ் எதிர்காலத்தில் சிங்கப்பூரர்களுக்கு வேலை கிடைக்கவும் அதற்காக அவர்களைத் தயார் செய்யவும் நீடித்த நிலைத்தன்மை தொடர்பாக கூடுதல் பாடங்களை உயர்கல்வி நிலையங்கள் வழங்குகின்றன.
பசுமைத் திட்டத்தில் இணையும் துறைகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கான கல்வி, பயிற்சிகளை உயர்கல்வி நிலையங்கள் விரிவுபடுத்தும் என்று கல்வி அமைச்சர் சான் சுன் சிங் நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
நீடித்த நிலைத்தன்மை அணுகுமுறைக்கு மாற சிங்கப்பூர் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளுக்குப் பங்களிக்கும் வண்ணம் தன்னிச்சையாகச் செயல்படும் சில பல்கலைக்கழகங்கள் பசுமைத் திட்டங்கள் குறித்து பெருந்திட்டங்களை உருவாக்கியிருப்பதாக திரு சான் கூறினார்.
பசுமைத் தீர்வுகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளில் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் ஈடுபட்டு வருவதாக திரு சான் தெரிவித்தார்.
நன்யாங் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி, நீ ஆன் பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரி, நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம், சிங்கப்பூர் தொழில்நுட்ப, வடிவமைப்புப் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய உயர்கல்வி நிலையங்கள் நடத்தும் திட்டங்களை அமைச்சர் சான் உதாரணம் காட்டினார்.
"துறைசார்ந்த நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் கரிம வெளியேற்றத்தைக் குறைக்கும் ஆற்றலை உள்ளூர் நிறுவனங்கள் பெற பலதுறைத் தொழிற்கல்லூரிகள் வகை செய்கின்றன. இதன் மூலம் நீடித்த நிலைத்தன்மை இலக்குகளை அடைய முடியும்," என்றார் திரு சான்.