வாடிக்கையாளர் சேவை கருத்தாய்வு
சிங்கப்பூரில் ஆகச் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்கும் அமைப்புகளைத் தெரிவுசெய்வதற்கான கருத்தாய்வு தொடங்கியுள்ளது.
மார்ச் 8ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி வரை நீடிக்கும் கருத்தாய்வில், பயனீட்டாளர்கள் இங்குள்ள வாடிக்கையாளர் சேவை அமைப்புகள் குறித்த கருத்துகளைப் பதிவுசெய்யலாம்.
ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்சும், ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஸ்டேடிஸ்டா நிறுவனமும் இணைந்து அந்தக் கருத்தாய்வுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளன.
ஆடை விற்பனை, உணவகம், அழகுப் பராமரிப்பு, ஆரோக்கியச் சேவை, இணையச் சேவை, மின்னிலக்கப் பொருள்கள் எனப் பல்வேறு துறை சார்ந்த நிறுவனங்கள் குறித்து வாடிக்கையாளர்கள் கருத்துப் பகிரலாம்.
கருத்தாய்வின் முடிவுகள் இந்த ஆண்டு இறுதியில் வெளியிடப்படும்.
கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறிய மாணவர்களுக்கு அபராதம்
புத்தாண்டுக்கு முன் தினம் கிளார்க் கீ வட்டாரத்தில் கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறி கூடியதை ஒப்புக்கொண்ட இரண்டு மாணவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
22 வயது வர்மா புல்கிட், முகக்கவசம் அணியாமல் கூட்டத்தை நோக்கி மதுபானத்தைப் பீய்ச்சியது கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.
எட்டு பேர் அடங்கிய குழு அவரது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடவும் புத்தாண்டை வரவேற்கவும் அன்று கூடியதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வர்மாவுக்கு மூவாயிரம் வெள்ளி அபராதமும் அவரது நண்பர் ஹர்ஜாஸ் சிங்கிற்கு ஈராயிரம் வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. புத்தாண்டுக்கு முன் தினம் நூற்றுக்கணக்கானோர் கிளார்க் கீ வட்டாரத்தில் சட்டவிரோதமாகக் கூடியிருந்தனர்.
முகக்கவசம் அணியாமல் ஆர்ச்சர்ட் சாலையில் உலா
ஆர்ச்சர்ட் சாலையில் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை முகக்கவசம் அணியாமல் நடந்துசென்ற பெண் குறித்து சிங்கப்பூர்ப் பயணத்துறைக் கழகம் விசாரித்துவருகிறது.
54 வயது திருவாட்டி ஃபூன் சியு யோக் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் காணப்பட்ட பல சம்பவங்களின் தொடர்பில் சென்ற ஆண்டு அவருக்குச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
மார்ச் 6ஆம் தேதி ஆர்ச்சர்ட் சாலையில் பேட்டி எடுத்துக்கொண்டிருந்த இன்ஸ்டகிராம் பதிவாளர் ஒருவர், முகக்கவசம் அணியாமல் நடந்துசென்ற பெண்ணைப் பார்த்தார். அந்தப் பெண் திருவாட்டி ஃபூனைப் போன்றே தோற்றமளித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.