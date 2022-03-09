Home

﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

2 mins read
வாடிக்கையாளர் சேவை கருத்தாய்வு

சிங்­கப்­பூ­ரில் ஆகச் சிறந்த வாடிக்­கை­யா­ளர் சேவையை வழங்­கும் அமைப்­பு­க­ளைத் தெரி­வு­செய்­வ­தற்­கான கருத்­தாய்வு தொடங்­கி­யுள்­ளது.

மார்ச் 8ஆம் தேதி முதல் ஏப்­ரல் 14ஆம் தேதி வரை நீடிக்­கும் கருத்­தாய்­வில், பய­னீட்­டா­ளர்­கள் இங்­குள்ள வாடிக்­கை­யா­ளர் சேவை அமைப்­பு­கள் குறித்த கருத்துகளைப் பதி­வு­செய்­ய­லாம்.

ஸ்ட்­ரெய்ட்ஸ் டைம்­சும், ஜெர்­ம­னி­யைச் சேர்ந்த ஸ்டே­டிஸ்டா நிறு­வ­ன­மும் இணைந்து அந்­தக் கருத்­தாய்­வுக்கு ஏற்­பாடு செய்­துள்­ளன.

ஆடை விற்­பனை, உண­வ­கம், அழ­குப் பரா­ம­ரிப்பு, ஆரோக்­கி­யச் சேவை, இணை­யச் சேவை, மின்­னி­லக்­கப் பொருள்­கள் எனப் பல்­வேறு துறை சார்ந்த நிறு­வ­னங்­கள் குறித்து வாடிக்­கை­யா­ளர்­கள் கருத்­துப் பகி­ர­லாம்.

கருத்­தாய்­வின் முடி­வு­கள் இந்த ஆண்டு இறு­தி­யில் வெளி­யி­டப்­படும்.

கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறிய மாணவர்களுக்கு அபராதம்

புத்தாண்டுக்கு முன் தினம் கிளார்க் கீ வட்டாரத்தில் கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறி கூடியதை ஒப்புக்கொண்ட இரண்டு மாணவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

22 வயது வர்மா புல்கிட், முகக்கவசம் அணியாமல் கூட்டத்தை நோக்கி மதுபானத்தைப் பீய்ச்சியது கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது.

எட்டு பேர் அடங்கிய குழு அவரது பிறந்தநாளைக் கொண்டாடவும் புத்தாண்டை வரவேற்கவும் அன்று கூடியதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

வர்மாவுக்கு மூவாயிரம் வெள்ளி அபராதமும் அவரது நண்பர் ஹர்ஜாஸ் சிங்கிற்கு ஈராயிரம் வெள்ளி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. புத்தாண்டுக்கு முன் தினம் நூற்றுக்கணக்கானோர் கிளார்க் கீ வட்டாரத்தில் சட்டவிரோதமாகக் கூடியிருந்தனர்.

முகக்கவசம் அணியாமல் ஆர்ச்சர்ட் சாலையில் உலா

ஆர்ச்சர்ட் சாலையில் சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை முகக்கவசம் அணியாமல் நடந்துசென்ற பெண் குறித்து சிங்கப்பூர்ப் பயணத்துறைக் கழகம் விசாரித்துவருகிறது.

54 வயது திருவாட்டி ஃபூன் சியு யோக் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியாமல் காணப்பட்ட பல சம்பவங்களின் தொடர்பில் சென்ற ஆண்டு அவருக்குச் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

மார்ச் 6ஆம் தேதி ஆர்ச்சர்ட் சாலையில் பேட்டி எடுத்துக்கொண்டிருந்த இன்ஸ்டகிராம் பதிவாளர் ஒருவர், முகக்கவசம் அணியாமல் நடந்துசென்ற பெண்ணைப் பார்த்தார். அந்தப் பெண் திருவாட்டி ஃபூனைப் போன்றே தோற்றமளித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார்.