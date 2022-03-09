இழப்பீடு பெற போலிச் சான்றிதழ்
புதுடெல்லி: கொரோனாவால் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீடாக அறிவிக்கப்பட்ட ரூ.50,000 நிவாரண நிதியைப் பெற, மருத்துவா்களிடம் இருந்து போலிச் சான்றிதழ்கள் பெறப்படுவதாக உச்சநீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது. இவ்விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் எச்சரித்துள்ளது.
வார்த்தைகளில் கனிவு சிந்தினால் உணவு விலையில் தள்ளுபடி
ஹைதராபாத்: தெலுங்கானாவில் உள்ள காஜாகுடா என்ற இடத்தில் செயல்பட்டு வரும் 'தக் ஷின்-5' என்ற உணவகத்தின் ஊழியர்களிடம் கனிவுடன் பேசும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உணவுக் கட்டணத்தில் ரூ.15 தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்கள், 'தயவுசெய்து ஒரு சைவ சாப்பாடு' என பணிவுடன் கேட்பது, ஊழியர்களுடனான தொடர் உரையாடலின் போது, 'நன்றி, இந்த நாள் இனிய நாளாகட்டும்' என்பது போல் கனிவாகப் பேசினால் கூடுதல் தள்ளுபடியும் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த அவசர யுகத்தில், சக மனிதர்களுடன் கனிவாகப் பேசும் பழக்கத்தை ஊக்குவிக்கும் இம்முயற்சிக்கு வாடிக்கையாளர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
வீடு தீப்பற்றி எரிந்ததில் ஐவர் பலி
திருவனந்தபுரம்: கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரம் மாவட்டம் தளவபுரம் வர்கலா நகரைச் சேர்ந்தவர் பிரதாபன், 62. இவர் அதே பகுதியில் காய்கறிக் கடை நடத்தி வருகிறார். இந்நிலையில், திங்களன்று நள்ளிரவில் அவரது வீடு தீப்பிடித்து எரிந்ததில் பிரதாபன், அவரது மனைவி செர்லி, 54, மூத்த மகன் அகில், 26, மருமகள் அபிராமி, 24, பெயர் வைக்காத எட்டு மாதப் பெண் குழந்தை ஆகிய ஐவர் உயிரிழந்தனர். அங்கிருந்து ஐந்து பைக்குகள் வேகமாகச் சென்றதாக நேரில் பார்த்த சிலர் கூறினர். இதனால், இது திட்டமிட்ட கொலைச் சம்பவமாக இருக்கலாமா? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.