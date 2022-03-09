17 நாடுகளை நட்பு நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கிய ரஷ்யா
மாஸ்கோ: உக்ரேன் மீதான போர் விவகாரத்தில் தங்களுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுக்காத
17 நாடுகளை நட்பு நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து ரஷ்யா நீக்கியுள்ளது. அமெரிக்கா, பிரிட்டன், கனடா, ஆஸ்திரேலியா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம், தென்கொரியா, உக்ரேன், சுவிட்சர்லாந்து, ஐஸ்லாந்து, லிச்சென்ஸ்டீன், மொனாக்கோ, மாண்டினீக்ரோ, நியூசிலாந்து, நார்வே, தைவான், சான் மரினோ, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நாடுகளில் சில, ரஷ்யாவுக்கு எதிராக பொருளாதார தடைகள் விதித்ததோடு, உக்ரேனுக்கு ராணுவ உதவியும் வழங்கின.
பெலருஸ் வங்கிகளுக்குத் தடை
பிரஸ்ஸல்ஸ்: உக்ரேன் மீதான படையெடுப்பு தொடர்பாக ரஷ்யா, பெலருஸ் மீது ஐரோப்பிய ஆணையம் புதிய பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்கத் தயாராகி வருகிறது. இதனால் ரஷ்ய தன்னலக்குழுக்கள், அரசியல்வாதிகள், மூன்று பெலருஸ் வங்கிகள் பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகின்றன. ரஷ்ய அரசியல்வாதிகள், தன்னலக் குழுக்கள் கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படுவார்கள். அத்துடன் ரஷ்யாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் கடல்துறை உபகரணங்கள், மென்பொருளுக்குக் கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்படும். மூன்று பெலருஸ் வங்கிகள் ஸ்விஃப்ட் பண பரிவர்த்தனையில் இருந்து நீக்கப்படும்.
1,400 கி.மீ. தூரம் பயணம் செய்து உக்ரேனைக் கடந்த சிறுவன்
மாஸ்கோ: உக்ரேன் போர்சூழலில் இருந்து தப்பி, 11 வயது சிறுவன் ஒருவன் தனியாக யாருடைய துணையும் இல்லாமல் அண்டைநாடான ஸ்லோவாக்கியாவுக்கு சென்றடைந்துள்ளது அனைவரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. உக்ரேனின் கிழக்கு நகர பகுதியான சாபோரோஜியேவிலிருந்து அண்டைநாடான ஸ்லோவாக்கியாவுக்குச் செல்ல அச்சிறுவன் 1,400 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்துள்ளான்.
சிறுவனுக்குத் துணையாக இருந்தது அவன் தாய் கொடுத்த கடிதம் மட்டுமே. சிறுவனின் கையில் அவன் போய் சேர வேண்டிய இடம், உறவினர்களின் தொலைபேசி எண்களை அவனது தாயார் எழுதிக் கொடுத்திருந்தார்.
'யாருக்கும் பயப்படவில்லை'
மாஸ்கோ: உக்ரேனிய அதிபர் ஸெலன்ஸ்கி அண்மையில் காணொளி ஒன்றை வெளியிட்டார், அதில், "நான் கியவ்வில்தான் இருக்கிறேன். நான் ஓடி ஒளியவும் இல்லை, யாருக்கும் அஞ்சவும் இல்லை. நம் நகரத்தின் மீது வெடி குண்டுகளை வீசி, அதனைத் தடம் தெரியாத அளவிற்கு அழித்து வருகின்றனர். ஆனால், நமது நகரத்தை நாம் மீண்டும் உருவாக்குவோம்," என்று கூறியிருந்தார்.