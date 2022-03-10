அதிகமான சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள் தேவை
சிங்கப்பூரில் சென்ற ஆண்டு நிலவரப்படி பொதுத் துறையில் 62,500 சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்கள் வேலை செய்தனர். கிருமித்தொற்று சூழ்நிலையைச் சமாளிக்க தனியார் துறை, சிங்கப்பூர் ஆயுதப் படை ஆகியவற்றின் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் உதவி தேவைப்பட்டது.
இருப்பினும், பொதுத் துறையில் பணிபுரியும் சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் வேலைப்பளு குறைந்ததாகத் தெரியவில்லை. ஊழியர்களின் வேலைப்பளுவைக் குறைக்க சுகாதார அமைச்சின் திட்டங்களைக் கேட்டபோது, ஆள்பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க இன்னும் கூடுதலாகச் செய்யப்படவேண்டும் என சுகாதார மூத்த துணை அமைச்சர் கோ போ கூன் கூறினார்.
சிங்கப்பூரில் வேகமாக மூப்படையும் சமூகம், அதிகரித்துவரும் நாட்பட்ட நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை காரணமாக தொற்றுச் சூழ்நிலைக்கு முன்பே அதிகமான சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களுக்குத் தேவையிருந்ததாக திரு கோ குறிப்பிட்டார்.
சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் சம்பளத்தை வழக்கமான அடிப்படையில் அமைச்சு மறுஆய்வு செய்யும் என்று திரு கோ கூறினார். இதன் மூலம் திறமையான ஊழியர்களை ஈர்க்கவும், அவர்களை வேலையில் தக்கவைத்துக்கொள்ளவும் முடியும் என்றார் துணை அமைச்சர்.
கொள்ளைநோய்ப் பரவலைத் தடுக்க சிங்கப்பூர் தரும் $20.5மி.
வருங்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய கிருமிப் பரவல்களுக்கு எதிராகப் போராட அமைக்கப்பட்டிருக்கும் கூட்டணிக்கு சிங்கப்பூர் 20.46 மில்லியன் வெள்ளி வழங்கவுள்ளது. இந்தத் தொகை அடுத்த ஐந்தாண்டுகளில் வழங்கப்படும்.
இனி பரவக்கூடிய கிருமிகளுக்கு எதிராகத் தடுப்பூசிகளைத் தயாரிப்பது 'செப்பி' எனும் கொள்ளைநோய்ப் பரவல் ஆயத்தப் புத்தாக்கங்கள் கூட்டணியின் இலக்கு. உலகளாவிய சுகாதாரக் கட்டமைப்பில் மிக முக்கியமான பங்கை அது வகிக்கிறது. அதற்கு ஆதரவு வழங்க சிங்கப்பூர் நிதி வழங்குவதாக சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் குறிப்பிட்டார்.
இவ்வாண்டுக்கான உலகளாவிய கொள்ளைநோய்ப் பரவல் மாநாட்டில் திரு ஓங்கின் உரை ஒளிபரப்பப்பட்டது. இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டனில் நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டை 'செப்பி', பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆகிய இரண்டும் இணைந்து ஏற்று நடத்தின.
வீட்டில் வன்முறைக்கு ஆளானோருக்கு உதவ நிதி திரட்டு நடவடிக்கை
வீட்டில் நிகழும் வன்முறைச் சம்பவங்களுக்கு ஆளாகி மீண்டு வந்த பெண்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் உதவுவதற்குப் பொதுமக்கள் இனி சில பொருள்களை வாங்கலாம். அதற்கு வகைசெய்ய 'எ புக்கெ ஆஃப் ஹார்ட்ஸ்' எனும் இயக்கம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சிங்கப்பூர் மகளிர் அமைப்புகள் மன்றம் 'எ புக்கெ ஆஃப் ஹார்ட்ஸ்' திட்டத்தை நடத்துகிறது. திட்டம் இம்மாதம் 25ஆம் தேதிவரை நடைபெறும்.
இத்திட்டத்தின்கீழ் வன்முறைக்கு ஆளாகி மீண்டுவந்தோர், வளர்ந்துவரும் உள்ளூர் ஓவியர்கள் ஆகியோரின் ஓவியங்கள் உள்ளிட்டவை ஏலத்தில் விற்கப்படும். இது உட்பட பல்வேறு நிதி திரட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
அனைத்துலக மாதர் தினத்தைக் கொண்டாடும் நோக்குடன் இத்திட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மணமுறிவு ஆன பெண்களுக்கு ஆதரவு தருவது போன்ற சிங்கப்பூர் மகளிர் அமைப்புகள் மன்றம் வழங்கும் சேவைகளுக்கு திரட்டப்படும் நிதி பயன்படுத்தப்படும்.
22,201 கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள்
சிங்கப்பூரில் நேற்று முன்தினம் புதிதாக 22,201 கொவிட்-19 கிருமித்தொற்றுச் சம்பவங்கள் பதிவானதாக சுகாதார அமைச்சு தினமும் வெளியிடும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இந்த எண்ணிக்கை, கடந்த திங்கட்கிழமையன்று பதிவானதைக் காட்டிலும் அதிகம்.
எனினும், பொதுவாக செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கிருமித்தொற்று எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் என்று முன்னதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. சென்ற வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை பதிவான கிருமித்தொற்று எண்ணிக்கையைவிட நேற்று முன்தினம் பதிவான எண்ணிக்கை குறைவு.
கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளானோரில் 1,499 பேர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 49 பேர் மருத்துவமனைகளின் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். கிருமித்தொற்றுக்கு ஆளான 15 பேர் மரணமடைந்தனர்.
வாராந்திர கிருமித்தொற்று விகிதம் 0.95ஆகப் பதிவானது. தொடர்ந்து ஏழாவது நாளாக வாராந்திர கிருமித்தொற்று விகிதம் ஒன்றுக்குக் குறைவாக இருந்தது.