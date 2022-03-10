உக்ரேன் எல்லைக்கு அச்சத்துடன் பயணித்தோம்: மாணவியின் அனுபவம்
காரைக்கால்: உக்ரேனில் இருந்து நாடு திரும்பிய காரைக்கால் பகுதி மாணவி வினோதினி, மிகுந்த அச்சத்துடன் அந்நாட்டின் எல்லைப்பகுதியைச் சென்றடைந்ததாகக் கூறியுள்ளார். எல்லைப் பகுதிக்குச் சென்றுவிட்டால் அங்கிருந்து பத்திரமாக நாடு திரும்பிவிடலாம் என்று இந்தியத் தூதரகம் மாணவர்களிடம் தெரிவித்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார். நேற்று முன்தினம் காரைக்கால் வந்த அவரை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா வரவேற்றார் (படம்). "எல்லையைக் கடப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை. பின்னர் ரயில் மூலம் நாங்கள் இருந்த இடத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மிகுந்த சிரமம், நெருக்கடிகளுக்கிடையே அச்சத்துடன் எல்லைப் பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்தோம். பின்னர் இந்திய தூதரகம் தேவையான உதவிகளைச் செய்ததால், தாயகம் வந்து சேர்ந்தோம்," என்றார் வினோதினி.
பேரறிவாளனுக்கு பிணை வழங்கி உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவு
இம்பால்: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில், கடந்த 32 ஆண்டு காலமாக சிறைவாசம் அனுபவித்து வரும் பேரறிவாளனுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது. சிறை விடுப்பில் இருந்தபோது பேரறிவாளன் மீது எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை என்பதையும் உச்ச நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டி உள்ளது. கடந்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிறையில் உள்ளதால் பிணை வழங்கப்படுவதாகவும் அந்நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
மிதிவண்டியில் வந்த மாவட்ட ஆட்சியர்
மதுரை: சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மக்கள் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் என மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஸ் சேகர் அறிவுறுத்தி உள்ளார். நேற்று முன்தினம் அவர் தமது அலுவலகத்துக்கு மிதிவண்டியில் வந்திருந்தார். முன்னதாக, வாரந்தோறும் புதன்கிழமை அன்று அரசு ஊழியர்கள் மிதிவண்டியிலோ அல்லது பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்தியோ அலுவலகத்துக்கு வர வேண்டும் என அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அதன்படி, முன்மாதிரியாக அவரும் மிதிவண்டியில் வந்தார். ஆட்சியர் அனீஸ் சேகரின் இந்த பசுமை முயற்சிக்கு பொதுமக்கள் இடையே பெரும் வரவேற்பு கிடைத்தது.
முதல்வர்: இனி குடும்பத்தலைவிகள் பெயரில் குடியிருப்புகள் வழங்கப்படும்
சென்னை: தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்தின் சார்பில் கட்டப்படும் குடியிருப்புகள் இனி குடும்பத்தலைவிகளின் பெயரில்தான் வழங்கப்படும் என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். முன்பு திமுக ஆட்சியில் சமத்துவபுரத்தில் வீடுகள் என்பது குடும்பத்தலைவிகளின் பெயரில்தான் வழங்கப்பட்டது. அதேபோல் இந்த புதிய அறிவிப்பும் செயல்படுத்தப்படும் என்றார் முதல்வர்.