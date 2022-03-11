2022ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் குடும்பங்களைக் கொண்டாடும் ஆண்டாக அனுசரிக்கப்படும் என சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் மசகோஸ் ஸுல்கிஃப்லி நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
"இது நமது வாழ்வில் குடும்பங்கள் வகிக்கும் முக்கியப் பங்கைக் கொண்டாட சிங்கப்பூரர்களை அணிதிரட்டும். குடும்பங்கள் ஒன்றாக நேரத்தைச் செலவிட ஊக்குவிக்கும். குடும்பங்களுக்கான முழு சமூக ஆதரவையும் ஊக்குவிக்கும்," என்று தனது அமைச்சின் செலவினம் மீதான விவாதத்தின்போது திரு மசகோஸ் கூறினார்.
நாளை தொடங்கும் புதிய இயக்கம், திருமணங்கள் மற்றும் குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைக்கான கூட்டணியின் ஆதரவுடன், வாழ்நாள் குடும்பங்கள் மன்றத்தில் வழிநடத்தப்படும்.
அரசாங்க அமைப்புகள், நிறுவனங்கள், சமூகப் பங்காளிகள், மற்றும் தனிநபர்களின் ஒத்துழைப்புடன் குடும்பங்களின் முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டாட ஆண்டு முழுவதும் நிகழ்வுகள் நடைபெறும்.
கரையோரப் பூந்தோட்டத்தில் ஒரு புதிய குடும்ப வட்டாரம் இந்த ஆண்டின் பிற்பகுதியில் தொடங்கப்படும். இந்த ஆண்டு ஜூன் 4 முதல் 12 வரை தேசிய குடும்ப வாரம் ஒரு வருடாந்திர நிகழ்வாக அறிமுகப்படுத்தப்படும்.