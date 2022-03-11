Home

2022: சிங்கப்பூர் குடும்பங்களை கொண்டாடும் ஆண்டு

1 mins read
89ab4618-aee9-4197-a068-53c8f88ba5ab
-

2022ஆம் ஆண்டு சிங்­கப்­பூர் குடும்­பங்­க­ளைக் கொண்­டா­டும் ஆண்­டாக அனு­ச­ரிக்­கப்­படும் என சமு­தாய, குடும்ப மேம்­பாட்டு அமைச்­சர் மச­கோஸ் ஸுல்­கி­ஃப்லி நேற்று நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தெரி­வித்­தார்.

"இது நமது வாழ்­வில் குடும்­பங்­கள் வகிக்­கும் முக்­கி­யப் பங்­கைக் கொண்­டாட சிங்­கப்­பூ­ரர்­களை அணி­தி­ரட்­டும். குடும்­பங்­கள் ஒன்­றாக நேரத்­தைச் செல­விட ஊக்­கு­விக்­கும். குடும்­பங்­க­ளுக்­கான முழு சமூக ஆத­ர­வை­யும் ஊக்­கு­விக்­கும்," என்று தனது அமைச்­சின் செல­வி­னம் மீதான விவா­தத்­தின்போது திரு மச­கோஸ் கூறி­னார்.

நாளை தொடங்­கும் புதிய இயக்­கம், திரு­ம­ணங்­கள் மற்­றும் குடும்ப உற­வு­களை வலுப்­ப­டுத்­தும் நட­வ­டிக்­கைக்­கான கூட்­ட­ணி­யின் ஆத­ர­வு­டன், வாழ்­நாள் குடும்­பங்­கள் மன்­றத்­தில் வழி­ந­டத்­தப்­படும்.

அர­சாங்க அமைப்­பு­கள், நிறு­வ­னங்­கள், சமூ­கப் பங்­கா­ளி­கள், மற்­றும் தனி­ந­பர்­க­ளின் ஒத்­து­ழைப்­பு­டன் குடும்­பங்­க­ளின் முக்­கி­யத்­து­வத்­தைக் கொண்­டாட ஆண்டு முழு­வ­தும் நிகழ்­வு­கள் நடை­பெ­றும்.

கரை­யோ­ரப் பூந்­தோட்­டத்­தில் ஒரு புதிய குடும்ப வட்டாரம் இந்த ஆண்­டின் பிற்­ப­கு­தி­யில் தொடங்­கப்­படும். இந்த ஆண்டு ஜூன் 4 முதல் 12 வரை தேசிய குடும்ப வாரம் ஒரு வரு­டாந்­திர நிகழ்­வாக அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­படும்.