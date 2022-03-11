புதன்கிழமை நிலவரப்படி புதிதாக
17,051 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று
சிங்கப்பூரில் நேற்று முன்தினம் (மார்ச் 9) புதிதாக 17,051 பேருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. ஒப்புநோக்க, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை 22,201 பேருக்குத் தொற்று உறுதியானது.
புதன்கிழமை நிலவரப்படி, மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தோர் எண்ணிக்கை 1,513ஆக சற்று உயர்ந்தது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இது 1,499ஆக இருந்தது.
வாராந்திர கொவிட்-19 தொற்று அதிகரிப்பு விகிதம் தொடர்ந்து 1க்குக் கீழ் உள்ளது. நேற்று முன்தினம் அது 0.94ஆக இருந்தது. மார்ச் 2ஆம் தேதியிலிருந்து, தொடர்ந்து எட்டாவது நாளாக இந்த விகிதம் 1க்குக்கீழ் உள்ளது.
நேற்று முன்தினம் 11 கொவிட்-19 மரணங்கள் பதிவாகின. தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் 50 பேர் இருந்தனர். 187 பேருக்கு உயிர்வாயு தேவைப்பட்டது.
சிங்கப்பூரில் ஓமிக்ரான் அலை உச்சம் தொட்டு அது தணிந்து வருவதாக சுகாதார அமைச்சர் ஓங் யி காங் நேற்று முன்தினம் கூறியிருந்தார்.
ஆலோசனைக் குறிப்பை மீற வேண்டாம்: முதலாளிக்கு அறிவுறுத்தல்
கொவிட்-19 தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்ட ஊழியர்களை மருத்துவச் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கவோ சம்பளமில்லா விடுப்பு எடுத்துக்கொள்ளவோ கூறும் முதலாளிகளின் வேலை அனுமதிச் சலுகைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
ஏற்கெனவே நடப்பில் உள்ள முத்தரப்பு ஆலோசனைக் குறிப்பின்படி, வீட்டிலிருந்து வேலை செய்வது சாத்தியம் இல்லாவிட்டால் கொவிட்-19 சுகாதார நடைமுறைகளின்கீழ் ஊழியர்களிடமிருந்து முதலாளிகள் மருத்துவச் சான்றிதழைக் கோரக்கூடாது.
"செல்லுபடியாகும் காரணமின்றி இந்த ஆலோசனைக் குறிப்பில் இருந்து முதலாளி எவரும் விலகிச் சென்றால், ஊழியர்கள் உதவி கோரி மனிதவள அமைச்சை அணுகலாம்," என்று மனிதவள அமைச்சர் டான் சீ லெங் நேற்று முன்தினம் நாடாளுமன்றத்தில் எழுத்துபூர்வ பதிலில் கூறினார்.
அரசாங்க கொள்கைகளில் பாரம்பரிய குடும்பப் பண்புகள் நிலைநாட்டப்படும்
அரசாங்கம் அதன் கொள்கைகளிலும் சட்டங்களிலும் பாரம்பரிய குடும்பப் பண்புகள் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தும் என்று சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சர் மசகோஸ் ஸுல்கிஃப்லி தெரிவித்துள்ளார்.
குற்றவியல் தண்டனை சட்டப் பிரிவு 377ஏ தொடர்பில் தனித்தன்மைவாய்ந்த வழியை வகுக்க பங்குதாரர்களுடன் சேர்ந்து அரசாங்கம் பணியாற்றுவதாக நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் அவர் சொன்னார்.
ஓரினப் பாலியல் உறவைக் குற்றமாக்கும் சட்டம் குறித்து அமைச்சின் நிலைப்பாடு பற்றி மரின் பரேட் குழுத் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சியா கியன் பெங்கின் கேள்வி ஒன்றுக்கு அமைச்சர் மசகோஸ் பதிலளித்தார்.
திருமணம், பெற்றோர் பருவம், குழந்தை தத்தெடுத்தல், கருத்தரிப்புச் சிகிச்சை, வீடமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வாழ்க்கை நிலைகள் தொடர்பிலான கொள்கைகளிலும் சட்டங்களிலும் பாரம்பரிய சமுதாய இயல்புநிலைகளும் பண்புநலன்களும் பிரதிபலிக்கச் செய்யப்படும் என்று அமைச்சர் மசகோஸ் விவரித்தார்.
'மைரிபப்ளிக்' வர்த்தகத்தின் பெரும்பகுதி பங்கை ஸ்டார்ஹப் வாங்க ஒப்புதல்
'மைரிபப்ளிக்' நிறுவனத்தின் கண்ணாடியிழை அகண்ட அலைவரிசை வர்த்தகத்தின் 50.1 விழுக்காடு பங்கை வாங்குவதற்கான ஸ்டார்ஹப் நிறுவனத்தின் பரிந்துரைக்கு தகவல் தொடர்பு ஊடக மேம்பாட்டு ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்த இணைப்பு, சிங்கப்பூரின் தொலைத்தொடர்புச் சந்தையில் போட்டியைக் கணிசமாகக் குறைக்காது என்றும் பொதுநலனுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது என்று ஆணையம் நேற்று முன்தினம் கூறியது.
இந்த முடிவை எடுப்பதில் கண்ணாடியிழை அகண்ட அலைவரிசை சந்தை, தொலைபேசிச் சேவைகள், தரவுக் கட்டமைப்புச் சேவைகள் ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கத்தை தான் பரிசீலித்ததாக ஆணையம் சொன்னது.
இந்தப் பரிவர்த்தனை முன்மொழியப்படுவதன் தொடர்பில் ஸ்டார்ஹப், மைரிபப்ளிக் நிறுவனங்கள் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பரில் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தன. அப்போதைய நிலவரப்படி, இந்த உடன்பாட்டின் மதிப்பு $70.8 மில்லியன்.
ஆணையத்தின் இந்த முடிவை ஸ்டார்ஹப், மைரிபப்ளிக் நிறுவனங்கள் வரவேற்றுள்ளன. உடன்பாட்டை நிறைவேற்ற தாங்கள் பணியாற்றி வருவதாக அவை கூறின.