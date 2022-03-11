Home

ஓமிக்ரான் அலையைச் சமாளிக்கும் பள்ளிகள்

2 mins read
சிங்­கப்­பூ­ரில் தற்­போது உணரப்படும் ஓமிக்­ரான் அலை, பள்­ளி­க­ளை­யும் விட்­டு­வைக்­க­வில்லை. மாண­வர்­கள், ஆசி­ரி­யர்­கள், இதர பணி­யா­ளர்­கள் பலரை கொவிட்-19 தொற்­றி­யுள்­ளது.

இவ்­வாண்­டின் முத­லிரு மாதங்­களில், 10 ஆசி­ரி­யர்­களில் ஒன்­றுக்­கும் குறை­வா­னோ­ருக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­ட­தாக கல்வி அமைச்­சில் பள்­ளிக் கல்வி பிரி­வின் துணைத் தலைமை இயக்­கு­ந­ரா­க­வும் பள்­ளி­கள் இயக்­கு­ந­ரா­க­வும் இருக்­கும் திரு­வாட்டி லியூ வெய் லி தெரி­வித்­தார்.

2020ல் சிங்­கப்­பூர் பள்­ளி­களில் ஏறத்­தாழ 15,600 ஆசி­ரி­யர்­கள் இருந்­த­னர். அதன் அடிப்­ப­டை­யில் பார்த்­தால், பல­நூறு ஆசி­ரி­யர்­களை கொவிட்-19 தொற்­றி­யி­ருக்­கும்.

ஆசி­ரி­யர்­க­ளுக்கு கொவிட்-19 தொற்று உறுதி செய்­யப்­பட்­டால், அவர்­கள் 72 மணி நேரத்­துக்கு தங்­க­ளைத் தனி­மைப்­ப­டுத்­திக்­கொள்ள வேண்­டும்.

அதன் முடி­வில், ஆன்­டி­ஜன் விரைவு பரி­சோ­த­னை­யில் (ஏஆர்டி) தொற்று இல்லை என உறு­தி­யா­னால் அவர்­கள் பள்­ளிக்­குத் திரும்­ப­லாம்.

ஓமிக்­ரான் தொற்­றுக்கு எளி­தில் ஆளா­கக்­கூ­டிய நிலை­யில் சிறு­வர்­கள் உள்­ள­னர். கடந்த டிசம்­ப­ரில் உள்­ளூ­ரில் முதல் ஓமிக்­ரான் தொற்று பாதிப்பு கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது. அப்­போ­தி­லி­ருந்து ஏறத்­தாழ 27,000 சிறு­வர்­களை கொவிட்-19 தொற்றி­ய­தாக சுகா­தார அமைச்சு பிப்­ர­வரி 28ஆம் தேதி தெரி­வித்து இருந்­தது.

கல்வி அமைச்­சின் வழி­காட்­டு­தல்­க­ளைப் பொறுத்­த­மட்­டில், கொவிட்-19 தொற்று உறு­தி­யான மாண­வர்­கள் நல­மாக இருக்­கை­யில் 72 மணி நேரத்­துக்கு அவர்­கள் தங்­களை வீட்­டில் தனி­மைப்­படுத்­திக்­கொள்ள வேண்­டும். அதன் பிறகு ஏஆர்டி பரி­சோ­த­னை­யில் தொற்று இல்லை என உறு­தி­யாகி, அவர்­கள் நல­மாக இருந்­தால் பள்ளிக்­குத் திரும்­ப­லாம்.

கொவிட்-19 தொற்­றுக்கு ஆளான ஆசி­ரி­யர்­க­ளின் பணி­யைச் செய்ய தற்­கா­லிக ஆசி­ரி­யர்­க­ளைப் பள்­ளி­கள் பணி­ய­மர்த்­து­வ­தாக திரு­வாட்டி லியூ கூறி­னார். பள்­ளி­களுக்கு ஆத­ர­வ­ளிக்க தலை­மை­யக அதி­கா­ரி­க­ளை­யும் பள்­ளி­களுக்கு கல்வி அமைச்சு அனுப்­பி­யுள்­ளது.

கொவிட்-19 பாதிப்­பு­க­ளைப் பள்­ளி­கள் அணுக்­க­மா­கக் கண்­காணித்து வரு­வ­தா­க­வும் முன்­னெச்­ச­ரிக்கை நட­வ­டிக்­கை­யாக வீட்­டி­லி­ருந்து கற்­கும் நடை­முறையை அவை செயல்­ப­டுத்­த­லாம் என்றும் அமைச்சு கூறி­யது.

கொவிட்-19 பர­வ­லைக் கட்­டுப்­படுத்­தும் நட­வ­டிக்­கை­க­ளைப் பள்ளி­கள் தொடர்ந்து அமல்­ப­டுத்தி வரு­கின்­றன.