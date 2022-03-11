'டிபிஎஸ்' பியூஷ் குப்தாவுக்கு
48 விழுக்காடு சம்பள உயர்வு
சிங்கப்பூரின் ஆகப்பெரிய வங்கியான டிபிஎஸ்ஸின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பியூஷ் குப்தாவின் சம்பளம் கடந்த ஆண்டு 48 விழுக்காடு அதிகரித்தது.
அவரது தலைமையில் டிபிஎஸ் வங்கி கடந்த ஆண்டு சாதனை அளவு லாபத்தை ஈட்டியது. இதையடுத்து கடந்த ஆண்டு அவரது ஆண்டுச் சம்பளம் 47.8 விழுக்காடு கூடி $13.6 மில்லியனை எட்டியது.
தஞ்சோங் பகாரில் அரிவாள்
தஞ்சோங் பகார் நிலையத்தில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கொள்கலனில் மூன்று ஜப்பானிய அரிவாள்கள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சரக்கு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்த கொள்கலனில் அரிவாள்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததை படங்கள் காட்டியதாக நேற்று வெளியிட்ட ஃபேஸ்புக் பதிவில் குடிநுழைவு சோதனைச் சாவடி ஆணையம் தெரிவித்தது. இது தொடர்பான விசாரணையை அதிகாரிகள் தொடங்கி உள்ளனர்.