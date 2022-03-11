தமிழகம் திரும்பிய 1,457 மாணவர்கள்
சென்னை: உக்ரேனில் இருந்து இதுவரை தமிழக மாணவர்கள் 1,457 பேர் வீடு திரும்பி உள்ளனர். சுமி நகரில் இருந்து 57 பேரும் பிற நகரங்களில் இருந்து 71 பேரும் விரைவில் தமிழகம் திரும்புவார்கள் என்றும் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. உக்ரேனில் இருந்து இந்தியர்களை மீட்கும் 'ஆப்பரேசன் கங்கா' திட்டப் பணி நேற்றுடன் நிறைவடைந்ததாகவும் ஊடகத் தகவல்கள் குறிப்பிட்டிருந்தன.
'எல்லையில் விட்டால் போதும்,
நாங்கள் உயிர்பிழைத்து விடுவோம்'
கிருஷ்ணகிரி: ரஷ்யா கைப்பற்றியுள்ள கெர்சன் நகரில் இருந்து வெளியேற முடியாமல் தவிப்பதாகக் கூறியுள்ள ஆரோக்கிய செபஸ்டியன் ராஜ், 21, என்ற மாணவர், தங்களையும் மீட்க உதவுமாறு காெணாளி மூலம் உருக்கமான கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே உள்ள மத்திகிரியைச் சேர்ந்த ஆரோக்கிய செபஸ்டியன் கடல்துறை பொறியியல் பட்டப்படிப்பை படித்து வருகிறார். "கெர்சன் நகரில் மூன்று மாணவர்கள் உள்பட ஐவர் சிக்கியுள்ேளாம். உதவிகள் கேட்டும் இதுவரை யாரும் உதவவில்லை. இப்பகுதியிலிருந்து 200 கி.மீ. துாரத்திலுள்ள நாட்டின் எல்லைப் பகுதியான ஒடேசா நகருக்கு அனுப்பிவைத்தால் கூட நாங்கள் பத்திரமாக வீடு திரும்பிவிடுவோம்," என காெணாளியில் ேவண்டிக் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
யுவராஜ் கோவை சிறைக்கு மாற்றம்
கோவை: கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய 10 பேருக்கும் சாகும்வரை ஆயுள் தண்டனை விதித்து நேற்று முன்தினம் மதுரை மாவட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
இதையடுத்து, தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அனைவரும் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். யுவராஜ் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக கோவை மத்திய சிறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் என மதுரை மத்திய சிறைத்துறை நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
நான்கு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் டிஜிபியாக பதவி உயர்வு
சென்னை: கூடுதல் டிஜிபியாக இருந்த நான்கு ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு டிஜிபியாக பதவி உயர்வு அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, தமிழக காவல்துறையில் டிஜிபிக்களின் எண்ணிக்கை 16 ஆக உயர்ந்துள்ளது. அம்ரீஷ் புஜாரி, எம். ரவி, ஜெயந்த் முரளி கருணாசாகர் ஆகியோர் டிஜிபியாக பதவி உயர்ந்துள்ளனர்.
பாலினம் கண்டறிந்தவர்கள் கைது
திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், கதிரம்பட்டி அருகே பிறக்கப் ேபாகும் குழந்தை ஆணா, பெண்ணா என சட்டவிரோதமாக கருவில் இருக்கும் சிசுவின் பாலினத்தை கண்டறிந்து பணம் பறித்த இருவர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளனர். அவர்களது 'ஸ்கேன்' இயந்திரத்தையும் சென்னை சுகாதாரத் துறை கண்காணிப்புக் குழுவினர் பறிமுதல் செய்தனர். இந்தச் சோதனைக்கு ஒருவரிடம் ரூ.8,000 வசூலித்ததும் தெரியவந்தது.