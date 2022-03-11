'நீட்' தேர்வுக்கான வயது வரம்பு நீக்கம்
புதுடெல்லி: மருத்துவப் படிப்புக்கான 'நீட்' தேர்வு எழுதுவதற்கு உரிய வயது வரம்பை தேசிய மருத்துவ ஆணையம் நீக்கியுள்ளது. வயது வரம்பு நிபந்தனைகள் நீக்கப்பட்டதால் இனி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிப்போர் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் அதை எழுதலாம் என்றும்
பிற படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற்ற பிறகும்கூட நீட் தேர்வில் பங்கேற்கலாம் என்றும் அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது.
கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசி: அவசரகால பயன்பாட்டுக்கு அரசு அனுமதி
புதுடெல்லி: கோவோவேக்ஸ் தடுப்பூசியை அவசர காலத்தில் பயன்படுத்திக்கொள்ள இந்திய மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தின் அனுமதி கிடைத்துள்ளதாக சீரம் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அதார் பூனம் வாலா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர், பன்னிரெண்டு வயது மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இந்த தடுப்பூசியைப் போட்டுக்கொள்ளலாம் என்று கூறியுள்ளார். மிக விரைவில் 12 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு இந்தத் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
புதிதாக 4,184 பேருக்கு தொற்று
புதுடெல்லி: கொரோனா தொற்றுப்பரவல் வெகுவாகக் குறைந்துள்ள நிலையில், நேற்று முன்தினம் நாடு முழுவதும் 4,184 பேருக்கு புதிதாக கிருமி தொற்றியுள்ளது. 104 பேர் பலியாகிவிட்டனர். நேற்று முன்தினம் 6,554 பேர் தொற்று பாதிப்பில் இருந்து முழுமையாக குணமடைந்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்த பலி எண்ணிக்கை 515,459 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் மட்டும் 1.82 மில்லியன் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.
பேரவையில் அமளியைக் கண்டு ரசித்து கைதட்டினார் மம்தா: சாடும் ஆளுநர்
கோல்கத்தா: கடந்த திங்கட்கிழமை மேற்கு வங்க சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரின் முதல் நாளன்று தாம் உரையாற்றியபோது திரிணாமூல் காங்கிரஸ் பெண் எம்எல்ஏக்கள் உரக்க முழக்கமிட்டதை முதல்வர் மம்தா கண்டிக்காமல் பாராட்டியதாக அம்மாநில ஆளுநர் ஜெகதீப் தன்கர் கூறியுள்ளார்.
பேரவையில் நடைபெற்ற அமளியைக் கண்டு ரசித்து முதல்வர் மம்தா கைதட்டியதாகவும் டுவிட்டர் பதிவு ஒன்றில் அவர் சாடியுள்ளார்.
"சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்களும் ஆளும் கட்சி உறுப்பினர்களும் கிட்டத்தட்ட என்னை முற்றுகையிட்டு நின்றனர். பாரம்பரியமிக்க சட்டப்பேரவை அரங்கில் இதுபோன்று நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதை யாரும் நியாயப்படுத்தக் கூடாது. ஜனநாயகம் மலர அனைவரும் ஒன்றுபட்டு உழைக்க வேண்டும்," என்று ஆளுநர் ஜெகதீப் தன்கர் தெரிவித்துள்ளார். மேற்கு வங்கத்தில் முதல்வர், ஆளுநர் இடையேயான மோதல் வலுத்து வருகிறது.