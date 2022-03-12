காவிரிப் படுகையில் எண்ணெய்க் கிணறுகள் கூடாது: ராமதாஸ்
திண்டிவனம்: பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் காவிரிப் பாசன மாவட்டங்களின் 7 வட்டங்களில் எண்ணெய் வளத்தைக் கண்டறிவதற்காக ஒன்பது எண்ணெய்க் கிணறுகளைத் தோண்டும் பணிகளுக்கு மேலும் மூன்றாண்டு நீட்டிப்பு வழங்கி மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சு உத்தரவிட்டுள்ளது. காவிரிப் படுகை பாதுகாக்கப் பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அங்கு எண்ணெய்க் கிணறுகளை அனுமதிப்பது கண்டிக்கத்தக்கது," என்று கூறியுள்ளார்.
சித்திரைத் திருவிழா அறிவிப்பு
மதுரை: திருவிழாக்கள் நகரான மதுரையில் சித்திரைத் திருவிழா ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கு கிறது. இந்தத் திருவிழாவிற்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாது,
உலக நாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் லட்சக்கணக்கில் திரள்வது வழக்கம். அந்த நாட்களில் மதுரையே திருவிழாக் கோலம் பூண்டிருக்கும். கொரோனா காரணமாக கடந்த ஈராண்டுகளாக பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்ற சித்திரைத் திருவிழா இவ்வாண்டு விமரிசையாக நடத்தப்படுகிறது. இதற்கான அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு நேற்று வெளியிடப்பட்டது.
கத்திமுனையில் நடிகை சீரழிப்பு
பூந்தமல்லி: சென்னை வளசர வாக்கம் ஏகேஆர் நகரில் 35 வயதான துணை நடிகை ஒருவர் வசித்து வருகிறார். பல்வேறு படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்துள்ள இவர், கணவரைப் பிரிந்து தனியாக வசித்து வரு கிறார். இவரது வீட்டுக்குள் புகுந்த மர்ம நபர்கள் இருவர், கத்திமுனையில் மிரட்டி, நடிகையை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததோடு நகை, பணத்தைத் திருடினர். பலாத்காரம் செய்வதை தங்களது கைபேசியில் படமாக எடுத்து மிரட்டிவிட்டுச் சென்றனர். நடிகையின் புகாரைத் தொடர்ந்து செல்வகுமார், 22, கண்ணதாசன், 37, (படம்) ஆகியோரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
கடற்கரையில் அத்துமீறிய காதல் ஜோடி: தட்டிக் கேட்டவர்களுக்கு அடி
சென்னை: சென்னையைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர்கள் நாகராஜ், பிரதீப் இருவரும் மெரினா கடற்கரைக்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அத்துமீறி நடந்துகொண்டிருந்த காதல் ஜோடியை தட்டிக் கேட்டுள்ளனர். ஆத்திரமடைந்த காதலர் தனது நண்பர்களை கைபேசியில் அழைத்துள்ளார். அங்கு வந்த நண்பர்கள், வழக்கறிஞர்களின் தலையில் பீர் போத்தலால் தாக்கிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர். ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவ மனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்களின் தலையில் 5 தையல் போடப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையினர் விசாரிக்கின்றனர்.