தொற்றால் மேலும் 255 பேர் இறப்பு
புதுடெல்லி: இந்தியாவில் கொவிட்-19 பரவல் குறைந்து வந்தாலும் இறப்பு விகிதம் சரியவில்லை. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கிருமித்தொற்றுக்கு மேலும் 255 பேர் பலியாகி விட்டதாக நேற்றுக் காலை மத்திய சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்ட புள்ளிவிவரம் தெரிவித்தது. இதனையடுத்து, மொத்த உயிரிழப்பு 515,714 ஆனது. புதிதாக 4,194 பேருக்குத் தொற்று உறுதியானது.
விதிமீறியதால் ரூ.250 கோடி வசூல்
காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலத்தில் கடந்த ஈராண்டுகளில் முகக்கவசமின்றி வெளியில் நடமாடிய 36.26 லட்சம் பேரிடம் இருந்து அபராதமாக ரூ.249.90 கோடி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆக அதிகமாக, அகமதாபாத் மாவட்டத்தில் மட்டும் 59.85 கோடி ரூபாய் அபராதமாக வசூலானது. அத்துடன், அந்த இடத்திலேயே அபராதம் கட்டத் தவறியதால் ஏறக்குறைய 52,000 பேர்மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குஜராத் மாநிலத்தில் பொது இடங்களில் முகக்கவசம் அணியத் தவறுவோருக்கு 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது.
ஆய்வாளரால் பெண் காவலர் சீரழிப்பு
பெங்களூரு: திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி பலமுறை பாலியல் உறவுகொண்டு, பின் கட்டாயப்படுத்தி கருக்கலைப்பு மாத்திரையையும் தின்ன வைத்ததாக பெங்களூரைச் சேர்ந்த காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர்மீது பெண் காவலர் ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார். ஆர்.மதுசுதன் எனும் அந்த ஆய்வாளரால் அப்பெண் காவலர் இருமுறை கருவுற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. பின்னர் தம்மை அடித்து, உதைத்து, கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டியதால் அந்த ஆய்வாளர்மீது அப்பெண் காவலர் புகார் தெரிவித்தார்.
ம.பி.யில் 'ஆளில்லா வானூர்தி' பள்ளி
குவாலியர்: இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஆளில்லா வானூர்திப் பள்ளி தொடங்கப்பட்டு இருக்கிறது. இப்போது பல்வேறு நோக்கங்களுக்கு ஆளில்லா வானூர்தியைப் பயன்படுத்தலாம் என்பதால் அத்துறையில் இளையர்களுக்கு மிகப் பெரிய அளவில் வேலைவாய்ப்புகள் கிட்டும் என்று முதல்வர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் கூறினார்.
ஓடும் ரயிலில் இரட்டையரை ஈன்றார்
ஹர்தா (ம.பி.): லக்னோ-மும்பை இடையே ஓடும் புஷ்பக விரைவு ரயிலில் பெண் ஒருவர் இரட்டைப் பிள்ளைகளைப் பெற்றெடுத்தார். ரயில் பயணத்தின்போது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பூர்ணிமா எனும் அப்பெண்ணுக்குப் பிரசவ வலி எடுத்தது. உடனடியாக உதவி கோரி தகவல் தெரிவிக்கப்பட, மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஹர்தாவில் தயாராக இருந்த மருத்துவக் குழுவினர், ரயில் அங்கு வந்து சேர்ந்ததும் பூர்ணிமா நலமுடன் பிரசவிக்க உதவினர்.