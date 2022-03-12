கமலா ஹாரிஸின் சிரிப்பால் ஏற்பட்ட சர்ச்சை, முகச்சுளிப்பு
வார்சா: போலந்துக்கு அதிகாரபூர்வப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அமெரிக்கத் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ், அந்நாட்டு அதிபர் ஆண்ட்ரசேஜ் டுடாவுடன் இணைந்து உக்ரேன் போர் குறித்து நேற்று முன்தினம் செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்தார்.
அப்போது உக்ரேனிய அகதிகளை ஏற்க அமெரிக்கா தயாராக உள்ளதா என்றும் அதற்காக என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன என்றும் செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு திருவாட்டி கமலா ஹாரிஸ் பதிலளிக்கவில்லை. மாறாக, அவரது சிரிப்பொலி அரங்கை அதிரவைத்தது. இந்தக் கேள்விக்குப் பதிலளித்து தமக்கு உதவும்படி போலந்து அதிபரிடம் அவர் மேடையில் இருந்தவாறு கேட்டுக்கொண்டார்.
உக்ரேனில் கடுமையான சூழல் நிலவி வரும்போது அதுகுறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்குப் பதிலளிக்காமல் திருவாட்டி கமலா சிரித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும், முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து திருவாட்டி கமலா ஹாரிஸிடம் கேள்வி எழுப்பப்படும்போதெல்லாம் சிரிக்கும் பழக்கம் அவருக்கு உள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.
உதாரணத்துக்கு கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலிருந்து அமெரிக்கப் படையினர் வெளியேறியபோது அந்நாட்டிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் அமெரிக்கர்கள் சிலர் தவித்தது பற்றி அவரிடம் கேட்டபோதும் திருவாட்டி கமலா ஹாரிஸ் சிரித்தார்.
மத்திய கிழக்கு தொண்டூழியப் படையினரைப் பயன்படுத்தும் ரஷ்யா
லண்டன்: உக்ரேனியப் படையினருக்கு எதிராகப் போரிட்டு வரும் ரஷ்ய ஆதரவுப் போராளிகளுடன் இணைந்து சண்டை போட மத்திய கிழக்கைச் சேர்ந்த ஏறத்தாழ 16,000 தொண்டூழியப் படையினருக்கு ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் பச்சைக் கொடி காட்டியுள்ளார்.
ரஷ்ய ராணுவ வீரர்களுக்குக் கூடுதல் பாதிப்பு ஏற்படாதிருக்க சிரியா போன்ற நாடுகளில் போர் அனுபவம் வாய்ந்த வீரர்களை திரு புட்டின் போர்க்களத்துக்கு அனுப்புவதாக மேற்கத்திய நாடுகள் கூறுகின்றன.
ஆசியாவில் கொவிட்-19 மரணங்கள் 1 மில்லியனைக் கடந்தது
பெங்களூரு: ஆசியாவில் கொவிட்-19 கிருமித்தொற்று காரணமாக மாண்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு மில்லியனைக் கடந்துவிட்டதாக ராய்ட்டர்ஸ் செய்தி நிறுவனம் தெரிவித்தது.
ஆசியாவில் உள்ள பல நாடுகளில் ஓமிக்ரான் கிருமிவகை வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில் இந்தக் கவலைக்குரிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
மலேசியா, சிங்கப்பூர், தென்கொரியா, தாய்லாந்து, வியட்னாம் ஆகிய நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதாக ராய்ட்டர்ஸ் கூறியது.
ஆனால் இந்தியா, இந்தோனீசியா, பிலிப்பீன்ஸ் ஆகிய நாடுகளில் பாதிப்பு விகிதம் உச்சத்தை எட்டி தற்போது குறைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.