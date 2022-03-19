உக்ரேன் அகதிகளை
வரவேற்கும் தோக்கியோ
மலேசியாவில் 30,000ஆக தொற்று
கோலாலம்பூர்: மலேசியாவில் தொற்று எண்ணிக்கை 30,000ஐத் தாண்டாமல் இருந்து வருகிறது. நேற்று புதிதாக 27,004 பேருக்கு தொற்று ஏற்பட்டதாக மலேசிய சுகாதாரத் துறை தெரிவித்தது. இதற்கு முந்தைய நாளான புதன்கிழமை அன்று 28,298 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் சேர்த்து மலேசியாவில் மொத்தம் 3,927,437 ேபர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுகாதாரத் துறை தலைமை இயக்குநரான டாக்டர் நூர் ஹிஷாம் அப்துல்லா, புதிதாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 26,285 பேர் உள்ளூர்க் காரர்கள் என்று தெரிவித்தார். இவர்களில் 25,196 பேர் மலேசியர்கள். 1,089 பேர் வெளிநாட்டவர்கள்.
2வது பூஸ்டர்; அனுமதி
கேட்கும் மொடர்னா
நியூயார்க்: மொடர்னா, பெரியவர்களுக்கு 2வது பூஸ்டர் ஊசி போடுவதற்கான அவசரகால அங்கீகாரத்தை வழங்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க உணவு, மருந்து நிர்வாகத்திடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
யூரோப்பா லீக் காலிறுதிப் போட்டிக்கு பார்சிலோனா தகுதி
பாரிஸ்: ஒரு கோல் பின்தங்கியிருந்த ஸ்பெயினின் பார்சிலோனா குழு கடுமையாகப் போராடி இரண்டு கோல்கள் போட்டு 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் துருக்கியின் கலாட்டாசாரே குழு வைத் தோற்கடித்து யூரோப்பா லீக் காலிறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது.
கடந்த வாரம் பார்சிலோனாவின் சொந்த திடலில் நடைபெற்ற முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இரு குழுக்களும் கோல் எதுவும் போடவில்லை. ஆக இந்த ஆட்டத்தில் இரு குழுக்களும் தொடக்கம் முதல் விறுவிறுப்பை வெளிப் படுத்தின.
ஆட்டத்தின் 28வது நிமிடத்தில் கலாட்டாசாரே குழுவின் மார்க்காவ் பந்தைத் தலையால் முட்டி கோலாக்கினார். பின்னர் பார்சிலோனாவின் 19 வயது பெட்ரி சமநிலை கோலைப் போட்டார். அதன் பிறகு பியர்-எமரிக் ஓபமாயாங் பார்சிலோனாவின் வெற்றி கோலைப் போட்டு, தமது குழுவை காலிறுதிப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற வைத்தார்.
நியூகாசல் குழுவுக்கு எதிரான முக்கிய வெற்றியைப் பெற்றது எவர்ட்டன்
லிவர்பூல்: ஆட்டம் முடிய சில நிமிடங்களே எஞ்சியிருந்த நிலையில் எவர்ட்டன் குழுவின் அலெக்ஸ் இவோபி ஒரு கோல் போட்டு, நியூகாசல் குழுவுக்கு எதிராக ஒரு முக்கியமான வெற்றியை ஈட்டித் தந்துள்ளார். பிரிமியர் லீக் பட்டியலில் 22 புள்ளிகளைப் பெற்றுள்ள எவர்ட்டன் பிரமியர் லீக்கில் தொடர்ந்து நிலைத்திருக்க போராடி வருகிறது.
வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தின் 83வது நிமிடத்தில் எவர்ட்டனின் எல்லனுக்கு நடுவர் சிவப்பு அட்டைக் காண்பித்து திடலை விட்டு வெளியேற்றினார். ஆனால் எவர்ட்டனின் ரசிகர்கள் உற்சாகக் கூச்சலிட்டு தங்கள் குழுவுக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வந்தனர்.
இந்த வெற்றியால் எவர்ட்டன் மேலும் மூன்று புள்ளிகள் பெற்று, 27 ஆட்டங்களில் 25 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் முன்பிருந்ததைவிட சற்று உயர்ந்த நிலைக்குச் சென்று உள்ளது. நியூகாசல் குழு 29 ஆட்டங்களில் 31 புள்ளிகள் பெற்று 14வது இடத்தில் உள்ளது.