பாகிஸ்தான் ராணுவ தளத்தில் வெடிப்பு
கராச்சி: பாகிஸ்தானின் சியால்கோட் பகுதியில் ஏற்பட்ட பெரு வெடிப்புகளைத் தொடர்ந்து, அந்நாட்டின் ராணுவ தளம் ஒன்று தீப்பிடித்து எரிந்தது. இந்த வெடிப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெறுகிறது. வெடிப்பு நடந்த இடம் ஆயுதக் கிடங்கு என்று முதற்கட்ட தகவல்கள் கூறுகின்றன.
பாகிஸ்தானில் இம்ரான் கான் அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என அந்நாட்டின் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், சியால்கோட்டில் ஏற்பட்ட இந்த வெடிப்புகள், இம்ரான் கான் அரசுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
இங்கிலாந்தில் நான்காவது தடுப்பூசி
லண்டன்: இங்கிலாந்தில் நான்காவது தவணை கொவிட்-19 தடுப்பூசி போடவுள்ளதாக அந்நாட்டின் தேசிய சுகாதார சேவை அறிவித்துள்ளது. எளிதில் தொற்றுக்கு ஆளாகக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளவர்களான தாதிமை இல்லங்களில் வசிப்பவர்களுக்கும் 75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் நோயெதிர்ப்பு திறன் குறைவாக உள்ளவர்களுக்கும் நான்காவது தடுப்பூசி போடப்படும்.
இதன்படி கிட்டத்தட்ட ஐந்து மில்லியன் மக்களுக்குத் தடுப்பூசி போடப்படும். முதற்கட்டமாக, தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள 600,000 பேருக்கு அடுத்த வாரம் அழைப்பு அனுப்பப்படும் என்று தேசிய சுகாதார மையம் தெரிவித்தது.
பிரிட்டனில் மீண்டும் கிருமித்தொற்று சம்பவங்கள் தலை தூக்கியுள்ளது. தற்போதைய நிலையில், அங்கு 20 பேரில் ஒருவர் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ளார்.
தைவான்மீது சீனா படையெடுக்கக்கூடும் என ஜப்பானியர்கள் கவலை
தோக்கியோ: தமது அண்டைநாடான தைவான் மீது சீனா படையெடுக்கக்கூடும் என்று 10ல் ஒன்பது ஜப்பானியர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். உக்ரேன் மீதான ரஷ்யாவின் போருக்கு மத்தியில், உள்ளூர் ஊடகம் ஒன்று 1,040 பேரிடம் நடத்திய கருத்தாய்வில் இது தெரிய வந்துள்ளது. இவர்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தைவான் மீதான சீனாவின் நடவடிக்கை குறித்து மிகுந்த கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
படகு கவிழ்ந்தது; இருவர் பலி
ஜகார்த்தா: சட்டவிரோத குடியேறிகளை ஏற்றிக்கொண்டு மலேசியாவை நோக்கி பயணித்த படகு, இந்தோனீசிய கடற்கரைப் பகுதியில் மூழ்கியதில் இருவர் மாண்டுவிட்டனர். 26 பேர் காணாமல் போயிருப்பதாக இந்தோனீசிய மீட்பு குழுவினர் தெரிவித்தனர். அந்தப் படகில் 89 பேர் பயணம் செய்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. மற்றவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டனர். படகில் அதிகமானோர் இருந்ததாக நம்பப்படுகிறது.