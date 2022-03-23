எம்.பி.ஆகிறார் ஹர்பஜன் சிங்
புதுடெல்லி: 13 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தோ்தல் மாா்ச் 31ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் பஞ்சாபில் காலியாகும் ஐந்து மாநிலங்களவை இடங்களும் அடங்கும். இதில் போட்டியிடும் அதில் ஆம் ஆத்மி வேட்பாளா்களாக முன்னாள் கிரிக்கெட் நட்சத்திரம் ஹா்பஜன் சிங் (படம்), அசோக் மித்தல், எம்எல்ஏ ராகவ் சத்தா, டெல்லி ஐஐடி பேராசிரியா் சந்தீப் பாதக், தொழிலதிபா் சஞ்சீவ் அரோரா ஆகியோா் அறிவிக்கப்பட்டனா். இவர்கள் அனைவரும் திங்கள்கிழமை வேட்புமனுத் தாக்கல் செய்தனர்.
ஆயுதப்படை பயிற்சிப் பள்ளி
புதுடெல்லி: சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் பகத் சிங் பெயரில் டெல்லியின் ஜரோடா காலன் பகுதியில் ஆயுதப் படையில் சேரத் தயாராவதற்கான பயிற்சிப் பள்ளி ஒன்று கட்டப்பட உள்ளது. டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நேற்று இத்தகவலை செய்தியாளர்களிடம் கூறினார். மேலும் அவர் தெரிவிக்கையில், "சுமார் 14 ஏக்கர் பரப்பளவில் கட்டப்படும் இந்தப் பயிற்சிப் பள்ளியில், ஆயுதப்படையில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு இலவசப் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இங்கு சேர்ந்து பயில்வதற்குக் கட்டணம் எதுவும் இல்லை. பயிற்சி யில் பங்கேற்கும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித்தனி விடுதிகள் கட்டப்படும். டெல்லியில் படிக்கும் எந்தவொரு மாணவரும் இந்தப் பள்ளியில் 9, 11ஆம் வகுப்புகளில் சேரலாம். ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் தலா 100 இடங்கள் இருக்கும். பயிற்சியில் சேருவதற்காக 18 ஆயிரம் விண்ணப்பங்களை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம்," என்றார்.
சோதனை: நகை, பணம் பறிமுதல்
பெங்களூரு: பெங்களூரு வளர்ச்சி ஆணையத்தில் (பிடிஏ) நிலங்களைக் கையகப்படுத்துவது, பயனாளிகளுக்கு வீடு வழங்குவது உள்பட பல்வேறு திட்டங்களில் முறைகேடு நடப்பதாக புகார் எழுந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து சில மாதங்களுக்கு முன்பு பெங்களூரு வயாலிகாவலில் உள்ள பிடிஏ தலைமை அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் படையினர் சோதனை நடத்தி ரூ.100 கோடி மதிப்பிலான சொத்து ஆவணங்களைப் பறிமுதல் செய்ததாக தகவல் வெளியா னது. இந்த நிலையில் பிடிஏ அதிகாரிகள் 9 பேர் மற்றும் 4 இடைத்தரகர்கள் வீடுகளில் நேற்று ஊழல் தடுப்புப் படையி னர் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையின் போது சில சொத்து ஆவணங்கள், விலை உயர்ந்த பொருள் கள், நகை, ரொக்கம் ஆகியவற்றை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மறுதேர்வு வாய்ப்பு மறுப்பு
பெங்களூரு: ஹிஜாப் அணியத் தடை விதிக்கப்பட்டதைக் கண்டித்து தேர்வைப் புறக்கணித்த முஸ்லிம் மாணவி களுக்கு மறுதேர்வு எழுதும் வாய்ப்பு வழங்கப்படாது என கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது.