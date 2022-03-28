Home

அஜித், விஜய் ரசிகர்களின் வரம்பு மீறிய வார்த்தைப் போர்

1 mins read
a84722b7-f81a-47b9-ace8-58db346ffc8c
-

அஜித்­தும் விஜய்­யும் நேரில் சந்­தித்­துப் பேசி­ய­தாக தக­வல் வெளி­யான நிலை­யில், இரு தரப்பு ரசி­கர்­கள் மத்­தி­யில் மீண்­டும் மோதல் வெடித்­தி­ருக்­கிறது.

சமூக ஊட­கங்­களில் கடந்த இரு தினங்­க­ளாக இரு­வ­ரது ரசி­கர்­களும் ஆபா­ச­மான வார்த்­தை­களைப் பயன்­ப­டுத்தி வரு­கின்­றனர்.

அடுத்த மாதம் விஜய் நடிப்­பில் 'பீஸ்ட்' படம் வெளி­யா­கிறது. இத­னால் அவ­ரது ரசி­கர்­கள் அந்­தப் படம் குறித்த பல்­வேறு தக­வல்­களை சமூக ஊட­கங்­களில் பகிர்ந்து வந்­த­னர். இந்­நி­லை­யில் அஜித் ரசி­கர்­களும் 'வலிமை' படம் குறித்து பதி­விட, வார்த்­தைப் போர் தொடங்­கி­யது. இப்­போது இரு­வ­ரது புகைப்­படங்­க­ளை­யும் வைத்து கண்­ணீர் அஞ்­சலி செலுத்­து­வது போன்ற பதி­வு­க­ளை­யும் சமூக ஊடங்­களில் வெளி­யிட்­டுள்­ள­னர்.

இப்­படி இரு தரப்­பி­ன­ரும் வரம்பு மீறி மோதிக்­கொள்­வதை அடுத்து, அஜித்­தும் விஜய்­யும் தங்­கள் ரசி­கர்­க­ளைக் கட்­டுப்­ப­டுத்த வேண்­டும் எனப் பொது­வா­ன­வர்­கள் வலி­யுறுத்தி உள்­ள­னர்.