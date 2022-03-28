Home

ஆதி, நிக்கி கல்ராணி திருமண நிச்சயதார்த்தம்

நடி­கர் ஆதி, நடிகை நிக்கி கல்­ரா­ணி­யின் திரு­மண நிச்­ச­ய­தார்த்தம் சென்­னை­யில் சிறப்­பாக நடந்­தே­றி­யது. அப்­போது எடுக்கப் பட்ட புகைப்­ப­டங்­களை இணை­யத்­தில் வெளி­யிட்­டுள்­ளார் ஆதி.

"இரண்டு ஆண்­டு­க­ளுக்கு முன்பு நாங்­கள் ஒரு­வ­ரை­யொரு­வர் அறிந்­து­கொண்­டோம். இப்­போது அதி­கா­ர­பூர்­வ­மாக நிச்­ச­யம் செய்து கொண்­டுள்­ளோம்.

"24.3.22 என்ற நாள் எங்­கள் இரு­வ­ருக்­கும் மிக­வும் முக்­கி­ய­மா­னது. இரு வீட்­டார் முன்­னிலை­யில் திரு­மண நிச்­ச­ய­தார்த்­தம் நடந்­துள்­ளது. எங்­க­ளின் புதிய பய­ணத்­தில் உங்­கள் அன்பு, ஆசிர்வா­தம் தேவை," என்று இரு­வ­ரும் சமூக ஊடகங்­கள் மூலம் கேட்­டுக் கொண்டுள்ளனர்.

தமி­ழில் 'மிரு­கம்', 'ஈரம்' உள்­ளிட்ட படங்­களில் நடித்­துள்ள ஆதி, 'யாக­வா­ராயி­னும் நா காக்க', 'மர­கத நாண­யம்' உள்ளிட்ட படங்­களில் நிக்கி கல்ராணி­யு­டன் சேர்ந்து நடித்­தார். அப்­போது இரு­வ­ருக்­கும் இடையே காதல் மலர்ந்­தது.

தற்­போது லிங்­கு­சாமி இயக்­கும் 'வாரி­யர்' படத்­தில் வில்­ல­னா­க­வும் ஹன்­சிகா, யோகி­பாபு, ரோபோ சங்­க­ரு­டன் 'பார்ட்­னர்' என்ற நகைச்­சுவைப் படத்­தி­லும் நடித்து வரு­கி­றார் ஆதி.

