﻿﻿﻿﻿செய்திக்கொத்து

ஏமாற்றி $2.67 மி. கடனாகப் பெற்றதை ஒப்புக்கொண்ட ஆடவர்

வங்கிகளை ஏமாற்றி 2.67 மில்லியன் வெள்ளிக்கும் அதிகமான தொகையைப் பெற்றதை காய்கறி விநியோக நிறுவனம் ஒன்றின் இயக்குநர் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.

குற்றவாளியான 52 வயது டே கிம் யோங், வர்த்தக ரீதியாகத் தன்னுடன் தொடர்புடைய ஒருவருடன் இணைந்து போலிப் பற்றுச்சீட்டுகளைத் தயாரித்து வங்கிகளை ஏமாற்றியிருக்கிறார். தான் இயக்குநராகவும் பங்குதாரராகவும் இருந்த 'ஏ யோங்' எனும் நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க பணம் தேவைப்பட்டதால் இவ்வாறு செய்ததாக டே தெரிவித்தார்.

மேபேங்க், யுஓபி, ஒசிபிசி வங்கிகளை ஏமாற்றியதாக அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட ஏழு குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டன. இம்மாதம் 18ஆம் தேதியன்று டேக்கு தண்டனை விதிக்கப்படும்.

சரியாக முகக்கவசம் அணியாத தம்பதி மீது குற்றச்சாட்டு

முகக்­க­வ­சத்தைச் சரி­யாக அணி­யா­தி­ருந்த ஒரு தம்­ப­தி­யி­டம் அதை ஒழுங்­காக அணி­யு­மாறு கேட்­டுக்­கொள்­ளப்­பட்­ட­தா­க­வும் அந்த அறி­வு­ரைக்கு அவர்­கள் இணங்கவில்லை உனவும் சந்­தே­கிக்­கப்­ப­டு­கிறது. மேலும், சந்­தேக நபர்­களில் ஒரு­வரான பெண், பாது­காப்பு இடை­வெ­ளித் தூத­ரின் முகக்­க­வ­சத்தை அகற்­றி­ய­தா­க­வும் கூறப்­ப­டு­கிறது.

47 வயது கிளே­ரி­யல் கிரி­ஃபின்­னும் 55 வயது கிளைவ் எய்ன்ஸ்லி கிரி­ஃபின்­னும் மரீனா பே சேண்ட்­ஸில் சென்ற ஆண்டு செப்­டம்­பர் மாதம் 12ஆம் தேதி­யன்று சரி­யாக முகக்­க­வ­சம் அணி­யா­தி­ருந்­த­னர். அப்­போது பாது­காப்பு இடை­வெ­ளித் தூதர்­கள் அவர்­க­ளி­டம் அறி­வுரை வழங்­கி­ய­தா­கச் சொல்­லப்­ப­டு­கிறது.

பொது இடத்­தில் தொந்­த­ரவு தரும் வகை­யில் நடந்­து­கொண்­ட­தாக இரு­வர் மீதும் ஆளுக்கு ஒரு குற்­றச்­சாட்டு சுமத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. கொவிட்-19 (தற்­கா­லிக நட­வ­டிக்­கை­கள்) சட்­டத்­தின்­கீ­ழும் அவர்­கள் மீது ஆளுக்கு ஒரு குற்­றச்­சாட்டை எதிர்நோக்குகின்றனர்.

கிளைவ் எய்ன்ஸ்லி க்ரி­ஃபின் மொத்­தம் இரண்டு குற்­றச்­சாட்­டு­களை எதிர்­நோக்­கு­கி­றார். முன்­னதாக வோங் பெய் லிங் எனும் பெய­ரைக் கொண்­டி­ருந்த கிளே­ரி­யல் கிரி­ஃபின் மீது மொத்­தம் மூன்று குற்­றச்­சாட்­டு­கள் சுமத்­தப்­பட்­டுள்­ளன.

பங்களாவுக்கு $1.3 மி. இழப்பீடு

செலுத்துமாறு உத்தரவு

செந்தோசா கோவ் நீர்முகப்புப் பகுதியில் அமைந்திருக்கும் கோளாறுகள் அதிகம் உள்ள பங்களாவின் (படம்) உரிமையாளருக்கு அதன் சொத்து மேம்பாட்டாளர் 1.3 மில்லியன் வெள்ளியை இழப்பீடாக வழங்கவேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோளாறுகளைச் சரிசெய்ய வீட்டின் உரிமையாளரான தியோ கெங் தே 876,888 வெள்ளியைச் செலவுசெய்தார். மேலும் வீட்டில் உள்ள இரண்டு மின்தூக்கிகளைச் சரிசெய்ய அவருக்கு 297,500 வெள்ளி செலவானது.

இவை உள்ளிட்ட செலவுகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குமாறு 'சேண்டி ஐலண்ட்' சொத்து மேம்பாட்டு நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

எட்டு மரணங்கள் குறித்த

மறுவிசாரணை நிறைவு

எட்டு மரணங்களுக்குச் சம்பந்தப்பட்டோரின் வாக்குமூலங்களை முன்னாள் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் போலியாகத் தயாரித்ததாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அந்த மரண விசாரணைகள் அனைத்தும் உயிர் பலி ஏற்பட்ட வாகன விபத்துகள் சம்பந்தப்பட்டவை.

அதைத் தொடர்ந்து காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்த கெனி சியோங் சியுவான் லி, 2018ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி தற்காலிகமாகப் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார். சம்பந்தப்பட்ட எட்டு மரணச் சம்பவங்களும் மறுவிசாரணைக்கு வந்தன.

அவற்றில் ஆகக் கடைசியாக மறுவிசாரணை நேற்று நிறைவடைந்தது. அது, 2016ஆம் ஆண்டு உயிரிழந்த திரு சியூ சியா கியாக்கின் மரணத்துடன் தொடர்புடையது.