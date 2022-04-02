பஞ்சு விலையைக் குறைக்க
பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்து
சென்னை: அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், தமிழகத்தின் பிரதானத் தொழில்களில் ஒன்றான ஜவுளித் தொழிலை முன்னேற்றப் பாதையில் அழைத்துச் செல்ல வழிவகுக்கும் வகையில் பஞ்சு விலையை குறைக்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசும் தமிழக அரசும் எடுக்க வேண்டுமென்று அதிமுக சார்பில் வலியுறுத்திக் கேட்டுக் கொள்வதாகக் கூறியுள்ளார். ஒரு 'கேண்டி' எனப்படும் 356 கிலோ பஞ்சு, 2020-21 நிதியாண்டு துவக்கத்தில் 38,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் அதே ஆண்டு இறுதியில் 43,000 ரூபாய்க்கும் 2021 இறுதியில் 64,000 ரூபாய்க்கும் இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 73,000 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தற்போது 89,000 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப் படுவதாகத் தெரிகிறது என்று தமது அறிக்கையில்
அவர் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
வன்னியர் இடஒதுக்கீடு; சட்ட
வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை
சென்னை: மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் சீர் மரபினருக்கான 20 விழுக்காடு இடஒதுக்கீட்டில் வன்னியர் உள்ளிட்ட சில சமுதாயத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட 10.5 விழுக்காடு சிறப்பு ஒதுக்கீடு ரத்து செய்யப்பட்டதை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்து உள்ளது. இந்த நிலையில் இவ்விவகாரத்தில் சட்ட வல்லுநர்களுடன் கலந்தாலோசித்து தமிழக அரசு தொடர் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் அறிவித்துள்ளார்.
ஆட்டோவில் 'குட்கா' கடத்தல்
வீ.கே.புதூர்: தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் தடை செய்யப்பட்ட 'குட்கா' மற்றும் புகையிலை பொருட்கள் பரவலாக விற்கப் படுவதாக தகவல் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து மாவட்ட காவல்துறை சூப்பிரிடென்டண்ட் கிருஷ்ணராஜ் உத்தரவின்பேரில் பாவூர்சத்திரம் துணை ஆய்வாளர் கிருஷ்ணன் மற்றும் காவல் அதிகாரிகள் நேற்று முன் தினம் அதிரடி வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது நெல்லை-தென்காசி ரோட்டில் வந்த ஆட்டோவை நிறுத்தி சோதனையிடப்பட்டது. அந்த ஆட்டோவில் மூட்டைகளில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சுமார் ரூ.1.80 லட்சம் மதிப்புள்ள அவற்றை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து ஆட்டோவில் வந்த பூபால சமுத்திரம், மேலத்தெருவைச் சேர்ந்த சரவணன், 32, மற்றும் தெற்கு பூலாங்குளம் அம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்த அனிஷ் பொன்னுத்துரை, 30 ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் சில்லரை விற்பனைக்காக ஆட்டோவில் புகையிலை பொருட்களை கடத்தியது தெரியவந்தது.