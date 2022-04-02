விதிமீறியதால் ரூ.350 கோடி வசூல்
திருவனந்தபுரம்: கொவிட்-19 விதிமுறைகளை மீறியதற்காக கேரள மாநிலத்தில் இதுவரை ரூ.350 கோடி அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் முகக்கவசம் அணியாதோரிடம் இருந்து மட்டும் ரூ.215 கோடி பெறப்பட்டுள்ளது. விதிமீறல் தொடர்பில் சென்ற மாதம் 15ஆம் தேதிவரை 701,706 வழக்குகள் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன.
ஓடும் பேருந்தில் தீ; 45 பேர் தப்பினர்
நாக்பூர்: மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரில் நகரப் பேருந்து ஒன்று நேற்று முன்தினம் தீப்பற்றி எரிந்தது. நல்லவேளையாக அதிலிருந்த 45 பயணிகளும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப் பட்டனர். பேருந்தின் முன்புறமிருந்த எந்திரப் பகுதியில் தீப்பிடித்ததாகக் கூறப்பட்டது. பேருந்தில் தீயணைப்பான் இருந்தபோதும் ஓட்டுநர் பீதியடைந்ததால் அதனைப் பயன் படுத்தவில்லை என்று கூறப்பட்டது. பின்னர் இரு தீயணைப்பு வண்டிகள் வந்து தீயை அணைத்தன. ஆயினும், அதற்கு முன்பே பேருந்தின் பெரும்பகுதி எரிந்து நாசமாகிவிட்டது.
ஜிஎஸ்டி: ரூ.142,000 கோடி வசூல்
புதுடெல்லி: புதிய சாதனையாக சென்ற மார்ச் மாதம் பொருள், சேவை வரியாக (ஜிஎஸ்டி) 142,000 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஜனவரியில் ரூ.1.40 லட்சம் கோடி வசூலாகியிருந்ததே முந்திய சாதனை. மார்ச்சில் இறக்குமதி மூலம் கிடைத்த வருவாய் 25% அதிகரித்ததே ஜிஎஸ்டி உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்பட்டது.
சாதி சமயமற்றவர்: பெண் கோரிக்கை
அகமதாபாத்: 'சாதி சமயமற்றவர்' எனச் சான்றிதழ் வழங்கக் கோரி குஜராத்தைச் சேர்ந்த காஜல் கோவிந்த்பாய் மஞ்சுளா, 36, என்பவர் அம்மாநில உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளார். இந்த வழக்கு அடுத்த வாரம் விசாரணைக்கு வருகிறது. கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் திருப்பத்தூரைச் சேர்ந்த சிநேகா பார்த்திபராஜா எனும் வழக்கறிஞர், இது போன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்து, 'சாதி, சமயமற்றவர்' எனச் சான்றிதழ் பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையைப் பெற்றார்.
தலையங்கி: ஆசிரியைகள் இடைநீக்கம்
கலபுரகி: கர்நாடக மாநிலத்தில் தலையங்கியுடன் வந்த மாணவி ஒருவரைத் தேர்வெழுத அனுமதித்ததை அடுத்து, ஆசிரியைகள் இருவர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். அத்துடன், அதற்கான காரணம் கேட்டு அவர்களுக்குக் குறிப்பாணையும் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.